La suiza Bencic gana el torneo WTA de Tokio

La suiza Belinda Bencic ganó el domingo su segundo título del año, al vencer a la checa Linda Noskova por 6-2 y 6-3 en la final del torneo WTA de Tokio.

Bencic, quinta cabeza de serie, sumó este triunfo al logrado en Abu Dabi en febrero, consiguiendo así el séptimo título de la WTA de su carrera.

La suiza, número trece del mundo, que también ganó el oro olímpico en Tokio en 2021, se mostró implacable ante Noskova, sexta cabeza de serie, que buscaba su primer título de la temporada.

Bencic, de 28 años, rompió el servicio de Noskova a mitad del primer set y consolidó su ventaja, mientras la checa luchaba por encontrar su ritmo.

Noskova desperdició cinco puntos de break en el quinto juego del segundo set, mientras que Bencic fue mucho más efectiva. Rompió el servicio de su rival para ponerse 5-3 arriba y sacar para partido; Noskova amenazó con devolverle el quiebre, pero Bencic mantuvo la calma y sentenció el partido con una potente derecha.

El torneo de Tokio se vio afectado por nueve bajas antes del inicio de la primera ronda, incluyendo a las jugadoras del Top 10 mundial Jasmine Paolini y Jessica Pegula.

Elena Rybakina, segunda cabeza de serie del torneo, se retiró antes de jugar su partido de semifinales contra Noskova el sábado debido a una lesión en la espalda.

Rybakina había asegurado su plaza en las Finales WTA del próximo mes en Arabia Saudita el viernes al ganar su partido de cuartos de final.