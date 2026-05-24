La rusa Andreeva pasa a segunda ronda de Roland Garros por la vía rápida

La N.8 del mundo, Mirra Andreeva, se clasificó este domingo a segunda ronda de Roland Garros al derrotar 6-3, 6-3 a la francesa Fiona Ferro, 200ª del ranking y que llegó al cuadro final del torneo gracias a una invitación.

Haciendo gala de una gran regularidad desde el comienzo de la temporada sobre tierra batida (título en Linz, final en Madrid, cuartos de final en Roma), la rusa es la segunda de las favoritas del torneo en asegurarse una plaza en segunda ronda, después de la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

Semifinalista en París en 2024, Andreeva jugará en segunda ronda ante la colombiana Emiliana Arango (94ª) o la española Marina Bassols Ribera, 175ª del mundo y procedente de las previas.