La Rod Laver se entrega a Djokovic en su regreso al Abierto de Australia

Banderas serbias en las gradas y el público en pie. La Rod Laver Arena, la pista central del Melbourne Park, se entregó este martes a Novak Djokovic en su regreso al Abierto de Australia un año después de su deportación.

Aunque entonces la imagen del astro serbio quedó enturbiada dentro de Australia, con parte de la población indignada por su intento de entrar al país sin estar vacunado contra el covid, la polémica parece haber quedado atrás.

Con numerosos miembros de la populosa comunidad serbia de Melbourne en las gradas, los espectadores se pusieron en pie para recibir al nueve veces campeón en esa pista antes de su partido ante el español Roberto Carballés.

Hace 1.821 días que el serbio no pierde un partido en el Melbourne Park. Y para seguir con la racha, abrió la contienda con un saque directo en el primer punto, provocando el rugido de la grada.

Había incertidumbre sobre cómo sería recibido "Nole" después de que su prohibición de entrar a Australia por tres años se perdonara en noviembre.

El intento del serbio de competir con una exención médica en 2022 enfadó a muchos en una ciudad que había sufrido uno de los confinamientos más duros del mundo durante la pandemia.

Pero la enfermedad ha quedado en el pasado en este país y el enfado con Djokovic parece que también.

"No sé cómo pasa de ser una amenaza nacional hace un año a que le permitan jugar, pero esa es una discusión para otro día", decía con sarcasmo Goran, envuelto en una bandera serbia, retomando uno de los argumentos usado por las autoridades australianas para deportarlo hace un año.

Para él, no hay duda del resultado: Djokovic ganará su décimo Abierto en Australia e igualará el récord de 22 Grand Slams del español Rafael Nadal.

"Se va a ratificar como el mejor de todos los tiempos. Ni siquiera va a estar igualado. No se va a dejar ni un set", dijo.

- "Está en el pasado" -

Los organizadores del Grand Slam avisaron que los aficionados que perturben a Djokovic se arriesgaban a ser vetados del torneo.

Y aunque no había muestras claras de rechazo, algunos confesaban no estar completamente seducidos por su figura.

"No soy seguidor de Djokovic, pero no puedes negar su genio", dijo uno de los espectadores, Rob, que como otros aficionados no quiso dar su apellido.

"No creo que haya ninguna razón para que no esté jugando", añadió su amigo Tom.

Aunque Djokovic sea el hombre con más títulos en Melbourne, nunca ha gozado del mismo aprecio en Australia que sus históricos rivales Rafa Nadal y Roger Federer, considera Rob.

"Creo que es por conducta", dijo. "Es simplemente preferencia personal. En mi punto de vista, por la forma que Roger, Rafa y Ash (Barty) se comportan, con dignidad todo el tiempo".

Muchos de los aficionados serbios en el Melbourne Park no tenían entradas para la sesión nocturna en la pista central, donde iba a entrar en acción su ídolo, pero lo animaron desde las grandes pantallas instaladas en los jardines.

"Estuve en un partido benéfico con (Nick) Kyrgios la otra noche", dijo Goran. "Y tuvo una cálida bienvenida. La gente parecía amarlo. Así que está bien tenerlo de vuelta".