La resurgida Swiatek triunfa por primera vez en el WTA 1000 de Cincinnati

La tenista polaca Iga Swiatek venció el lunes a la italiana Jasmine Paolini y se coronó por primera vez campeona del WTA 1000 de Cincinnati, acabando con 15 meses de sequía de títulos de esta categoría.

La vigente campeona de Wimbledon superó por 7-5 y 6-4 a Paolini en un peleado duelo con numerosos cambios de liderato en el marcador.

Con su undécimo trofeo WTA 1000, Swiatek ascenderá del tercer al segundo lugar de la clasificación mundial antes del inicio el domingo del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.

A sus 24 años, la joya de Varsovia sólo es superada en número de títulos WTA 1000 por Serena Williams, que acaparó 13 en su legendaria carrera.

Los 12.000 aficionados de Cincinnati pudieron disfrutaron de un competitivo duelo, con hasta 10 breaks, después de que el esperado reencuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final masculina concluyera con el abandono del italiano antes del final del primer set.

Tras casi dos horas horas de intensa pugna, Swiatek cumplió con los pronósticos y conquistó uno de los pocos torneos importantes que se le han resistido, sin dejarse un solo set en el camino.

"Jugar tan bien aquí en Cincinnati, en pistas tan rápidas, donde siempre me fue difícil, es un gran refuerzo de confianza", dijo a Tennis Channel la ganadora, que está bajo la guía del entrenador belga Wim Fissette desde finales del año pasado.

"Estoy feliz de que el trabajo que he estado haciendo haya dado frutos", remarcó. "Hubo que convencerme un poco de jugar de manera diferente a la que tenía en mente, así que estoy muy feliz con el proceso que tuvimos, todo encajó".

"Quiero felicitar a Iga. Has jugado increíble y mereces este título", le reconoció sobre el escenario Paolini, quien tiene dos trofeos WTA 1000 en su palmarés, el último de ellos ante su público de Roma en mayo.

- Directa al aeropuerto -

En Cincinnati, Swiatek ratificó que ha recuperado su mejor tenis y está decidida a retomar la cima de la WTA, de donde fue desplazada a finales del año pasado por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Campeona por primera vez de Wimbledon en julio, la polaca sigue mostrándose implacable en las finales, con 11 triunfos en 13 disputadas a nivel WTA 1000 y un pleno de seis victorias en torneos de Grand Slam.

Al igual que en semifinales frente a Elena Rybakina, Swiatek se rehízo de un temprano break en contra de Paolini, que se avanzó 3-0 en el primer set.

La italiana, número nueve mundial, tenía el control del juego frente a una rival a la que no había ganado en sus cinco enfrentamientos anteriores.

Pero la polaca mantuvo la concentración y se rehízo encadenando los cinco siguientes juegos para respirar con el primer set en el bolsillo.

En la segunda manga ambas se turnaron en cinco roturas de servicio pero Swiatek, más dañina al servicio, fue también más certera en los momentos decisivos para evitar un set de desempate.

"Me alegro de haberlo terminado ahí", reconoció. "Hoy fue difícil, ambas estábamos tensas, suele suceder en una final".

Sin tiempo para descansar, Swiatek debía tomar un avión nocturno hacia Nueva York para participar el martes en el nuevo torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde formará pareja con el noruego Casper Ruud.