La nueva Italia de Gattuso se reivindica ante Estonia (5-0)

La tetracampeona del mundo Italia solventó con victoria ante Estonia, este viernes en Bérgamo (5-0), el primer partido con su nuevo seleccionador, Gennaro Gattuso, y sumó así tres puntos para mantenerse en la lucha por estar en el Mundial 2026.

Después de que el marcador no se moviese en el primer acto, la Azzurra se mostró muy superior al combinado báltico en el segundo, y logró una segunda victoria seguida en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año, después de la preocupante derrota inicial en Noruega en junio, con Luciano Spalletti como entrenador.

Moise Kean (58), Mateo Retegui (69, 89), Giacomo Raspadori (71) y Alessandro Bastoni (90+2) marcaron los goles locales para alejar los fantasmas de una tercera fase final mundialista consecutiva sin contar con los colores de la Nazionale.

Pese a contar ahora con seis puntos, Italia aún está lejos de Noruega, líder del grupo I con 12 puntos, cuando sólo el primero de cada grupo logra boleto directo, aunque los noruegos tienen un partido más.

Los italianos visitarán a Israel (2º, 9 puntos) el lunes en partido deslocalizado en Hungría.

Los israelíes también tiene un partido disputado más que Italia.

En el otro partido del grupo disputado este lunes, Israel doblegó a Moldavia (0-4).