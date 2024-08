La neozelandesa Lisa Carrington, monarca absoluta de la piragua

Lisa Carrington colecciona los títulos: es la reina absoluta del canotaje y la deportista neozelandesa con más medallas de la historia, antes incluso de participar en los Juegos de París, en los que seguirá siendo la gran favorita... ¡a los 35 años!

Tras cinco títulos olímpicos y quince coronas mundiales, lo que le ha valido el sobrenombre de 'the GOAT in the boat' (la mejor de todos los tiempos en un bote), ¿conservará su estatus tras la cita parisina?

"Adoro lo que hago, remar, entrenarme y, sobre todo, ser una atleta aún mejor", explica a la AFP la que se convirtió en 'Dama Lisa' tras su triplete dorado en Tokio (K1 200 m, K1 500 m y K2 500 m), lo que le valió el recibir la mayor distinción de su país, la Órden del Mérito.

"Sé que hay cosas en las que aún puedo mejorar, me encanta explorar este margen que me puede permitir ser mejor, más rápida, más fuerte", añade.

"Ella tiene esa rara capacidad de mejorar siempre, tanto técnica como física y mentalmente. Cada año, es mejor que el año anterior", admira Gordon Walker, su entrenador desde 2010.

- Primera maorí medallista -

En un país obnubilado por los éxitos de los All Blacks en los terrenos de rugby, Carrington ha logrado hacerse un nombre practicando un deporte minoritario.

Desde Londres-2012, ella sola ha ganado casi un tercio (29,4%) de los títulos olímpicos logrados por Nueva Zelanda.

En Tokio elevó a seis sus medallas (cinco oros y un bronce), para convertirse en el deportista de su país más laureado en los Juegos.

"Ni siquiera sabía que podía convertirme en la neozelandesa con más medallas de la historia. El mayor cumplimiento es seguir estando en posición de ganar más medallas", asegura.

Enfocada en el futuro, la piragüista no olvida su pasado y reivindica sus raíces maoríes, la población polinesia autóctona de Nueva Zelanda.

"Con la edad, vas siendo cada vez más consciente de lo que queda (de la cultura maorí). Representarla en la escena internacional es realmente especial", insiste Carrington, quien en 2012 se convirtió en la primera deportista maorí en ganar una medalla olímpica.

- Imbatida desde 2011 -

Carrington creció en el seno de "una familia muy deportiva" a orillas de la bahía de la Abundancia, en la isla Norte del país, pero no estaba llamada, según sus palabras, a entrar en la historia del deporte.

"En mi primer campeonato del mundo en categoría juvenil, acabé 12ª o 13ª, en aquella época no pensaba realmente ganar un solo título y menos participar en cuatro Juegos", bromea.

Fue al dejar a los 18 años los otros dos deportes que practicaba, el salvamento costero en surf y el 'netball', una variante derivada del básquetbol, muy populares en Nueva Zelanda, cuando se convirtió "en una verdadera deportista".

Desde entonces no se detiene ante nada: doce años después de su primera corona mundial, volvió a demostrar que es la reina de la piragua en el Mundial-2023 celebrado en Duisburgo, (Alemania), con otros tres títulos.

En el campo de regatas de Vaires-sur-Marne, a unos 40 km al este de París, Carrington participará en tres pruebas (K1 500 m, K2 500 m y K4 500 m), con posibilidades de subir al podio en las tres, aunque tiene predilección por el K1 200m, en la que está imbatida desde 2011... y que ha desaparecido del programa olímpico tras los Juegos de Tokio, dejando su lugar al kayak cross.

"Cuando se tomó la decisión, nadie me lo consultó, fue un poco decepcionante. Una vez acabe mi carrera, no quiero que ningún deportista se enfrente a esta situación", advierte Carrington, que tiene pensado seguir vinculada a su deporte.