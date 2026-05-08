La neerlandesa Van der Breggen gana la 6ª etapa y se pone líder de la Vuelta

La ciclista neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx) ganó este viernes en solitario la sexta y penúltima etapa de la Vuelta a España entre Gijón y el alto de Les Praeres, poniéndose líder de la prueba.

Van der Breggen fue la mejor en las duras rampas de Les Praeres, un puerto de 3,7 km al 13,4% de media con pendientes de hasta el 27%, por delante de la española Paula Blasi (UAE), que llegó a 8 segundos de la ganadora.

La francesa Marion Bunel (Visma) fue tercera, a 29 segundos de la neerlandesa, tras recorrer los 106,5 km de la etapa.

Van der Breegen, ganadora de una etapa de la Vuelta el pasado año, arrebató el maillot de líder a la belga Lotte Kopecky, que cedió a los pies de la subida final.

La neerlandesa encabeza ahora la general con 18 segundos de ventaja sobre Blasi y 41 segundos sobre Bunel antes de la dura etapa final del sábado entre Pola de Laviana y L'Angliru.

Las ciclistas encararán un duro trazado montañoso de 132 km, con dos altos de tercera categoría, uno de segunda y la llegada en el temido Angliru, de categoría especial.

La empinada subida de 12 km a L'Angliru con una pendiente media del 10% y tramos al 23% podría dar lugar a alguna sorpresa final en la carrera.