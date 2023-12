La NBA suspende "indefinidamente" a Draymond Green por golpear a jugador de Suns

La NBA decretó este miércoles la suspensión "indefinida" de Draymond Green, una de las figuras de los Golden State Warriors, tras golpear el martes en la cabeza a Jusuf Nurkic (Phoenix Suns) y ser expulsado por tercera vez esta temporada.

En un comunicado, la liga de básquetbol norteamericana dijo que la sanción tenía en cuenta el "repetido historial de actos antideportivos" de Green, cuatro veces campeón de la NBA con los Warriors.

"La suspensión de Green comenzará inmediatamente. Deberá cumplir ciertas condiciones de la liga y del equipo antes de volver a jugar", avanzó en el texto Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de básquet de la NBA.

El temperamental ala-pívot, de 33 años, apenas terminó de cumplir el 28 de noviembre una sanción de cinco partidos que recibió por agarrar de forma violenta del cuello a Rudy Gobert durante una trifulca en el duelo contra los Minnesota Timberwolves del 14 de noviembre.

De acuerdo con el reputado periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, la NBA se decantó por no decretar esta vez un número específico de partidos de sanción para que Green "tome el tiempo que pueda necesitar para afrontar desafíos que enfrenta".

Se espera que Green, su agente Rich Paul, y el mánager general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr., se reúnan el jueves para empezar a discutir un plan de asesoría y ayuda para el jugador, avanzó Wojnarowski.

La expulsión del martes se originó durante un saque de banda de los Warriors. Green, el jugador en activo con más expulsiones, estaba siendo defendido por Jusuf Nurkic cuando se dio media vuelta y le asestó un golpe en la cabeza que envió al suelo al bosnio.

Los árbitros decretaron una falta flagrante 2 a Green, que se retiró al vestuario corriendo en medio del júbilo del público de Phoenix.

- "Necesita ayuda" -

A diferencia de otras expulsiones, Green pidió esa misma noche disculpas a Nurkic por el golpe y aseguró que no fue intencionado.

"Él me estaba tirando de la cadera y yo me giré para sacarle la falta e hice contacto con él", explicó. "Me disculpo con Jusuf. No era mi intención golpearle".

"No sé qué pasa con él. Personalmente, siento que necesita ayuda", declaró de su lado Nurkic. "Me alegro de que no intentara estrangularme. Al mismo tiempo, esto no tiene nada que ver con el básquet".

Antes de la pérdida de Green, los Warriors dominaban 60-65 en el tercer cuarto pero los Suns no tardaron en ponerse por delante y se impusieron por 127-125 a pesar de que no contaban con Kevin Durant.

"No he visto aún la jugada repetida pero perder hoy a Draymond fue enorme", dijo el técnico Steve Kerr sobre la expulsión. "Lo necesitamos, él lo sabe. Lo hemos hablado y él tiene que encontrar la manera de mantener la compostura y estar ahí para sus compañeros".

Green ha protagonizado numerosos incidentes en su carrera desde que llegó a la NBA como una elección de segunda ronda en el Draft de 2012.

Entre esos altercados se encuentra el puñetazo que le propinó un año atrás a su entonces compañero Jordan Poole durante un entrenamiento de pretemporada, por el que no recibió ninguna sanción de los Warriors.

El castigo a Green más costoso para su equipo ocurrió durante las Finales de 2016 contra los Cleveland Cavaliers por un golpe contra LeBron James. El ala-pívot fue sancionado un juego y su equipo, que dominaba 3-1 la eliminatoria, acabó perdiendo el título en el séptimo partido.

En la actualidad, Golden State atraviesa por serios problemas de juego y resultados y se encuentra en el undécimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de las plazas de repechaje a playoffs