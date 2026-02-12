La NBA llega al Juego de las Estrellas con muchos frentes abiertos

El All Star Game, la gran vitrina global del espectáculo NBA, se presenta este año en un clima enrarecido por polémicas que desafían la integridad de la competición, como el impacto del auge de las apuestas, la fiebre por el "tanking" y una investigación sobre los anfitriones Clippers.

El propio Juego de las Estrellas, cuyo programa se extenderá de viernes a domingo en el Intuit Dome de Inglewood (sur de Los Ángeles), ha sido una de las preocupaciones de la liga de básquet norteamericana en los últimos años.

El desinterés de los jugadores, que acabó con cualquier apariencia de competitividad en el evento, se trasladó a los aficionados, desplomando las audiencias año a año.

Para esta edición 75, la NBA intenta motivar a sus estrellas con una enésima reinvención del formato, enfrentando ahora en la pista a estadounidenses contra foráneos. De recuperar algo del brillo perdido, el All Star sería un espaldarazo necesario para una liga que ha sufrido duros golpes de imagen en esta temporada.

- Escándalo de apuestas -

El pasado octubre, la NBA y todo el deporte estadounidense se vieron sacudidos por la detención del entonces entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y un jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, como parte de una amplia investigación sobre una trama de apuestas ilegales.

El escándalo ensombreció el arranque de la nueva temporada de la NBA, la primera bajo el nuevo acuerdo de derechos de transmisión de 11 años y 77.000 millones de dólares.

El caso, que no fue el primero en vincular a jugadores de la NBA con las apuestas, fue un recordatorio de los riesgos de la actual integración de estos productos en la competición. El propio comisionado Adam Silver promovió la legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos y asoció a la NBA con grandes actores de esta industria multimillonaria.

Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks y una de las mayores estrellas de la NBA, dio otro polémico paso al anunciar este mes su entrada como accionista en una firma que ofrece apuestas deportivas.

- Fiebre de "tanking" -

Tras la detención de Billups y Rozier, la NBA anunció una revisión de sus políticas para controlar información susceptible de ser utilizada para apuestas y mejorar la seguridad de los jugadores, que han relatado casos de acoso por estas actividades.

A Silver también se le han pedido medidas para mitigar otro asunto que afecta a la integridad de la liga, el "tanking".

Este nombre denomina a las acciones que voluntariamente puede tomar un equipo para perder partidos y terminar en los últimos lugares de la clasificación, lo que mejora sus perspectivas de situarse en las primeras posiciones para elegir en el siguiente Draft.

El "tanking" existe en otras ligas norteamericanas, aunque a menor escala, y ha sido inseparable del formato de reparto de talento joven en el Draft, diseñado para igualar el nivel de los equipos.

Esta campaña, sin embargo, ha visto a un mayor número de franquicias abocarse a esta estrategia desde más temprano, sacando a sus mejores jugadores de las pistas y causando que una gran parte de partidos no resulten competitivos.

- Clippers, investigados -

Los Clippers, anfitriones del Juego de las Estrellas, también han tenido su cuota de polémica en una campaña que era clave para el relanzamiento de la franquicia de Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo.

Unas semanas antes del arranque del curso, el periodista Pablo Torre reportó que los Clippers pudieron haber eludido las normas de la NBA sobre el límite salarial en el fichaje de Kawhi Leonard a través de la empresa Aspiration, ahora en quiebra, de la que Ballmer fue inversor.

El reporte señaló que Leonard firmó un contrato de cuatro años por valor de 28 millones en 2021 para promocionar Aspiration, sin llegar a hacerlo, y que un empleado no identificado de la compañía señaló que era una vía para que los Clippers le pagaran más de lo permitido al jugador.

Tanto el equipo como Leonard rechazaron haber cometido irregularidades. La NBA abrió cinco meses atrás una investigación de la que se desconocen sus hallazgos ahora que los Clippers abren sus puertas al All Star, en el que participará Leonard.