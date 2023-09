La MotoGP se estrena en la India en busca de emociones fuertes

¡Nueva aventura para la MotoGP! Los pilotos descubrirán este fin de semana un Gran Premio de la India que se anuncia picante, entre el fuerte calor, una pista inédita y una pelea por el título mundial que se va a intensificar.

Dos semanas después del Gran Premio de San Marino, en Misano, que vio al español Jorge Martín (Ducati-Pramac) acercarse al vigente campeón y actual líder, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el paddock arranca su larga gira asiática en el circuito de Buddh, que recibe por primera vez el motociclismo tras haber acogido en tres ocasiones a la Fórmula 1 (2011-2013).

- Partir hacia lo desconocido -

Si el fiasco administrativo se evitó en el último momento, debido a los visados que casi no llegan, lo que provocó grandes dificultades para viajar, la lucha se anuncia muy intensa en una pista que ninguno de los pilotos ha probado.

Partirán hacia lo desconocido, lo que provoca cierta igualdad, con dos sesiones de entrenamientos alargadas diez minutos el viernes. El rendimiento de las 'máquinas' marcarán a partir de entonces la diferencia.

Bagnaia, lastrado en Misano tras su espectacular caída una semana antes en Barcelona, tiene todavía 36 puntos sobre Martín, que ganó el esprint y la carrera en San Marino.

El italiano espera reactivar su máquina en el calor indio. "Todavía no estoy al 100% pero me siento mejor que en Misano y sé donde no tengo que forzar demasiado", declaró Bagnaia este jueves en rueda de prensa.

"Espero ser competitivo también aquí. Me gusta mucho el trazado, aunque es diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo que este fin de semana debería ser excitante", dijo Martín.

Tras varias vueltas de reconocimiento, la seguridad del trazado parece menos preocupada por los pilotos, que habían emitido reservas antes de descubrir el circuito, reprochando que la pista estaba muy cerca de los muros en algunas zonas.

- 'Esperamos las tribunas llenas' -

"Lo recorrí dos veces caminando a pie ayer y una vez esta mañana. Sinceramente creo que fuimos un poco duros antes de venir y ver lo que era realmente", dijo el español Pol Espargaró (Gasgas-Tech 3).

"Creo que es mucho mejor que lo que esperábamos todos. Diría que no hay nada que criticar, aunque hay partes que evidentemente se pueden mejorar, como en los otros circuitos", añadió.

El francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) señaló que conoce "de memoria" el circuito indio gracias a un videojuego en el que ha practicado un par de tardes para familiarizarse. Una vez allí, lo recorrió en bici once veces y dos a pie en dos días.

El otro francés de la parrilla, Fabio Quartararo (Yamaha), confesó que no conoce bien el trazado, tras haber mirado únicamente "algunos vídeos de las carreras de F1" y dar una vuelta en bicicleta.

Campeón del mundo en 2021, no parece muy confiado antes de las primeras vueltas a la pista el viernes: "Veremos bien cuáles son las condiciones. Pero si no hay mucha adherencia, será todavía más difícil para nosotros, sin hablar de la larga recta que no nos favorece".

La MotoGP es muy popular en las redes sociales de la India, pero se desconoce la afluencia al circuito, situado al sur de Nueva Delhi, la capital del gigante.

"Esperamos las tribunas llenas, con 70.000 espectadores", anunció a la AFP Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, organizadora del Mundial, que se muestra confiado sobre el éxito de esta nueva plaza.