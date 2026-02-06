La moda de invierno se luce en la pasarela de Milán-Cortina

Considerado uno de los momentos más especiales para los deportistas, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos es también una vitrina para la moda y en Milán-Cortina las prendas de abrigo demostraron su versatilidad y sus amplias variantes.

"En los Juegos Olímpicos, el uniforme es una herramienta de marca país: condensa en una imagen cómo un país quiere ser percibido por el mundo. Desde un punto de vista de marketing, vestir a un equipo nacional en este contexto es una de las acciones con mayor carga simbólica que existen", explicó a la AFP Gema Martínez Navarro, profesora del máster de Marketing de la Moda de la Universidad Complutense de Madrid-NTIC.

Estos son algunos de los diseños más destacados del desfile de las 92 delegaciones en Milán, Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno:

. Italia: Armani, in memoriam

Como desde Londres 2012, EA7 Armani viste a la delegación olímpica italiana, pero más allá del desfile este viernes de los deportistas del país anfitrión, la ceremonia tuvo otro momento especialmente emotivo.

Fallecido en Milán el pasado mes de septiembre, el emblemático diseñador Giorgio Armani tuvo su homenaje en la ceremonia, con su imagen en el videomarcador de San Siro y un pase de modelos en su honor, con creaciones de la marca, recreando en tres filas los colores de la bandera italiana.

. Estados Unidos: guiño alpino de Ralph Lauren

Ralph Lauren, que viste al Team USA desde Pekín 2008, optó esta vez por prendas de lana de corto clásico con un guiño a los Alpes al incorporar en el abrigo largo unos toggles de madera en vez de botones, al modo de las prendas tradicionales de montaña del norte de Italia y zonas limítrofes como Suiza o el Tirol austríaco.

"Cuando Armani viste a Italia o Ralph Lauren a Estados Unidos, no solo se refuerza la marca comercial, sino también una determinada imagen de país: elegancia y tradición en el caso italiano; clasicismo, continuidad y orgullo nacional en el estadounidense", explica la profesora Martínez Navarro.

. Brasil: el lujo de Moncler

El Time Brasil fue uno de los más originales, con sus dos abanderados llevando también la enseña del país en el reverso interior de su abrigo blanco acolchado de la firma de lujo italiana de origen francés Moncler.

La relación de Moncler y el equipo brasileño no termina ahí: el abanderado Lucas Pinheiro Braathen, que parte con opciones reales de dar a Latinoamérica la primera medalla olímpica de invierno de su historia, colabora como modelo con esa marca.

. México: homenaje a los ancestros

México confió en en una firma local, Charly, y decidió rendir tributo en su uniforme a las comunidades indígenas, con la colección "La piel en el viento".

"Están basados en todos nuestros antepasados, en cómo se vestían para taparse y arroparse en el invierno, con sarapes y quexquémetl (ambas prendas de la tradición textil mexicana)", explicó el pasado mes la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá.

. Mongolia: vitrina para la cachemira

Desde Mongolia vino otro de los uniformes más impactantes de la noche, con estética del Gran Imperio Mongol fundado por Gengis Khan en el siglo XIII: sus tres representantes olímpicos en Italia lucieron diseños de la firma Goyol Cashmere, especializada en cachemira, una de las lanas de cabra más apreciadas del mundo.

"El uniforme funciona ahí como un relato cultural condensado. La moda actúa como embajadora del territorio: materiales, técnicas y saber hacer", explica Martínez Navarro sobre el caso de México y Mongolia.

. Haití: arte con mensaje

Con dos representantes y sin grandes aspiraciones deportivas, Haití se ganó los focos con una creación de la diseñadora haitiano-italiana Stella Jean.

Especialmente colorido y pintado a mano, muestra en tejido acolchado un caballo rojo caminando por la naturaleza, una recreación de un cuadro del artista haitiano Édouard Duval-Carrié en el que se ha suprimido para respetar las normas de neutralidad política al hombre que montaba el animal, Toussaint Louverture, figura de la Revolución Haitiana y líder antiesclavista.

. Y ante todo, marcas deportivas:

Gran Bretaña llamó la atención principalmente con su diseño de Ben Sherman gracias a las enormes bufandas y Noruega lució los jerséis de lana con motivos geométricos nórdicos de Dale of Norway, pero la mayoría de delegaciones estuvieron vestidos por marcas deportivas.

Fue el caso de firmas como Adidas (Alemania, Hungría, Polonia), Le Coq Sportif (Francia), Joma (España) o Asics (Japón), pero también de otras más especializadas o de acento local como Lululemon (Canadá), Sportscraft y Karbon (Australia) u Ochsner Sport (Suiza).