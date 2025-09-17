Deportes

La keniana Cherotich se lleva el oro mundial en 3.000 m obstáculos

Faith Cherotich festeja su oro mundial en 3.000 m obstáculos en Tokio, el 17 de septiembre de 2025 Jewel SAMAD
AFP
17 de septiembre de 2025

La keniana Faith Cherotich, bronce olímpico el año pasado, se colgó ahora la medalla de oro en los 3.000 metros obstáculos del Mundial de Tokio, superando este miércoles a la campeona olímpica bareiní Winfred Yavi.

La final estuvo marcada por la violenta caída ante un obstáculo a falta de 1.000 metros del final de la ugandesa Peruth Chemutai, que había sido la campeona olímpica en 2021.

Después del golpe no se levantó inmediatamente y tuvo que ser sacada de la pista en camilla.

Cherotich venció con un tiempo de 8 minutos, 51 segundos y 59 centésimas (récord del campeonato), tras adelantar a Yavi (8:56.46), que fue plata.

La etíope Sembo Almayew completó el podio con un tiempo de 8:58.86.

