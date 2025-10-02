La juventud del París Saint-Germain manda un mensaje a Europa

Gracias a un puñado de adolescentes que estuvo a la altura para suplir a sus prestigiosos compañeros lesionados, el París SG conquistó Barcelona (2-1) y mandó un mensaje en la Liga de Campeones: no será nada fácil despojarlo de su trono europeo.

Tras un primer tramo dubitativo e ir perdiendo 1-0, el PSG logró domar a un Barça supermotivado en su territorio.

Vencedor del Atalanta en el primer partido europeo (4-0), el campeón francés había tropezado después en Marsella (1-0) el 22 de septiembre en la Ligue 1.

La visita a Barcelona era un buen momento para dar un puñetazo sobre la mesa. Llegaba sin el tridente ofensivo de la final europea del 31 de mayo (5-0 contra el Inter de Milán): los lesionados Ousmane Dembélé -flamante Balón de Oro-, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Y en el mediocampo sin Joao Neves, ausente de última hora. Pero el técnico Luis Enrique encontró la fórmula para dar la vuelta a la situación en Montjuic tras el tanto inicial de Ferran Torres.

A imagen de Senny Mayulu, centrocampista reconvertido en falso nueve que con tan solo 19 años, mezcló audacia y calma para convertir una impresionante cabalgada de Nuno Mendes.

Tras la exhibición parisina en el trampo final fue Gonçalo Ramos, el submarino preferido de Luis Enrique, el que culminó la remontada con el tiempo cumplido.

La presión y el oficio del campeón doblegó al Barça, a imagen de un Pedri que abandonó el campo agotado.

Vitinha, tercero en el Balón de Oro, levantó el vuelo según avanzaba el duelo para terminar a excelente nivel.

"Ganamos contra un gran equipo, uno de los mejores de Europa y del mundo, aquí como visitante, yendo abajo 1-0... Es una gran declaración de nuestro equipo", señaló la brújula portuguesa.

El técnico azulgrana Hansi Flick aceptó con deportividad la derrota: "No hay motivo para pensar que estuvimos al nivel del PSG hoy. Tienen velocidad, calidad con el balón, todos los parisinos saben qué hacer en un uno contra uno, en un dos contra uno. Jugaron en transiciones para marcar, debemos aprender de esto, estar mejor estructurados".

Vitinha felicitó a los novatos del equipo. "Con cinco jugadores que normalmente son titulares que no están (también el capitán Marquinhos, lesionado) tienes canteranos que juegan, que entran muy bien... Han dado una gran respuesta".

Casi un veterano a pesar de sus 19 años, Warren Zaïre-Emery completó un partido convincente, mientras que Ibrahim Mbaye, de 17, firmó su mejor actuación desde que está con el primer equipo.

Incluso la entrada del delantero Quentin Ndjantou, de 18 años, fue destacada.

Un PSG que ha encontrado recursos en la cantera tras un curso pasado agotador que le está pasando factura regresa este domingo a la Ligue 1, que lidera igualado con el Lyon (2º), para enfrentarse el domingo al Lille (6º).

-- Programa de la 7ª jornada de Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(18h45 GMT) Paris FC - Lorient

- Sábado:

(15h00 GMT) Metz - Marsella

(17h00 GMT) Brest - Nantes

(19h05 GMT) Auxerre - Lens

- Domingo:

(13h00 GMT) Lyon - Toulouse

(15h15 GMT) Estrasburgo - Angers

Mónaco - Niza

Le Havre - Rennes

(18h45 GMT) Lille - París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8

2. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5

3. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7

4. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4

5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

7. Lens 10 6 3 1 2 8 5 3

8. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1

9. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0

10. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

11. Paris FC 7 6 2 1 3 10 13 -3

12. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5

14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2

16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3

18. Metz 2 6 0 2 4 5 13 -8