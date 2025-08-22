La justicia argentina libera a hinchas chilenos tras la feroz pelea en un estadio

La justicia argentina liberó el viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de fútbol de la Copa Sudamericana el pasado miércoles.

Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se atacaron con cuchillos, palos, y granadas de estruendo dentro del estadio, en una batalla campal que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.

De acuerdo al escrito judicial al que tuvo acceso AFP, la orden de liberación fue emitida a la medianoche del jueves y comprende a los 104 chilenos arrestados.

Estos podrán regresar de inmediato a su país, según indicó una fuente del consulado chileno en Buenos Aires.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, que envió a su ministro de Interior a Buenos Aires para supervisar el caso, también confirmó la liberación de los chilenos a través de X.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó.

El feroz enfrentamiento se produjo durante el partido de octavos de final de la Sudamericana entre el local Independiente y la Universidad de Chile, que se celebraba en Avellaneda, sur de Buenos Aires, y fue cancelado al minuto 48.

La Conmebol dijo que elevará los informes a la Comisión Disciplinaria para eventuales sanciones.

El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitó el viernes a los heridos que aún siguen internados en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

Uno de ellos, cuyo cuadro es el más comprometido, es un chileno que sufrió un grave traumatismo de cráneo tras arrojarse al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por hinchas de Independiente.

Un techo amortiguó su caída y lo salvó de morir, según una autoridad chilena.

Los policías "nos dejaron abandonados, de hecho ellos mismos abrieron las puertas para que la barra de Independiente se metiera al túnel, para que llegara a golpearnos", dijo Tomás González, un aficionado chileno, al regresar a Santiago.

El estadio de Independiente fue cerrado para toda actividad hasta que se concluyan las pericias que ordenó la justicia.

"El fiscal pidió la clausura (del estadio) porque hay manchas hepáticas (sangre) en las tribunas y faltan hacerse pericias", informó este viernes el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, a Radio10.

Las tribunas donde ocurrieron los hechos muestran restos de proyectiles, piedras, butacas arrancadas, hierros, restos de mampostería que fueron arrancados de los baños donde incluso se quitaron inodoros para arrojarlos, muestras de la ferocidad de la pelea.

"Ayer (jueves) hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas veinte causas judiciales", dijo el funcionario sin brindar mayores detalles.

"Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso", acusó el ministro.

El presidente Boric denunció el "inaceptable linchamiento de chilenos" y escribió en X: "Vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia".

- "Sanciones ejemplificadoras" -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigió "sanciones ejemplificadoras" para castigar los hechos de violencia que ensombrecen al fútbol sudamericano.

El caos inició cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, botellas, butacas y hasta inodoros desde la tribuna popular superior, donde estaban instalados, a la parte inferior, en la que se encontraban hinchas de Independiente, constató un periodista de la AFP.

"Sacaban los artefactos del baño y los arrojaban a la tribuna, una violencia inusitada", acusó Néstor Grindetti, presidente del club argentino.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires apuntó la responsabilidad hacia la organización del partido, denunció que se "incumplieron protocolos" y que la seguridad privada no actuó de inmediato ante los primeros incidentes.

El club Independiente se desmarcó de las acusaciones sobre fallas organizativas, a las que también aludió Boric, y afirmó que dispuso "un operativo que cumplía en todo con la norma vigente".

Los incidentes ocurrieron cuando el partido iba 1-1.

En la ida los chilenos habían ganado 1-0.