La Italia de Gonzalo Quesada debuta con triunfo ante Escocia en el Seis Naciones

El segunda línea italiano Niccolo Cannone (derecha) celebra con sus compañeros la victoria en el primer partido del Torneo Seis Naciones contra Escocia, en el Stadio Olimpico de Roma el 7 de febrero de 2026 Alberto PIZZOLI
AFP
07 de febrero de 2026

La Italia de Gonzalo Quesada sigue dando muestras de progresos en el mundo del rugby y este sábado debutó en el Torneo Seis Naciones con un sufrido, pero convincente triunfo frente a Escocia (18-15).

Bajo un diluvio en el Stadio Olímpio romano, la Azzurra fue superior durante la primera hora de juego y afrontó el tramo final con ventaja de 18-10 tras lograr dos tries por medio de Louis Lynagh (8') y Tomasso Menoncello (14') en un fulgurante inicio del partido (12-0).

Los escoceses lograron reengancharse al partido tras la anotación de Jack Demsey (27') y metieron presión a los locales en los últimos minutos luego de la marca de George horne (18-15).

El XV del Cardo apretó en los últimos minutos y tuvo un último ataque para voltear el marcador, pero los italianos lograron recuperar la pelota y apuntarse la primera victoria en la edición 2026 del Seis Naciones, que comenzó el jueves con la victoria de Francia sobre Irlanda (36-14).

La primera jornada echará el cierre este sábado con el partido entre Inglaterra y Gales (16H40 GMT).

