La IBA recompensará "como una campeona olímpica" a la italiana Carini

La Federación Internacional de Boxeo (IBA) anunció que recompensará económicamente "como una campeona olímpica" a la italiana Angela Carini, que se retiró ante la argelina Imane Khelif, una de las dos púgiles que protagonizan una polémica de género en los Juegos.

La polémica estalló el jueves después de que la primera rival de Khelif, Carini, se retirara entre lágrimas tras sólo 46 segundos de combate, en los que recibió varios fuertes golpes en el rostro.

La argelina se acercó después a estrecharle la mano pero Carini, dolida, evitó el saludo.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", declaró la italiana. "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", explicó.

Las imágenes de la pelea se extendieron rápidamente por las redes sociales con figuras del deporte, como Martina Navratilova, y de la política, desde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al expresidente estadounidense Donald Trump, criticando la autorización del Comité Olímpico Internacional (COI) a la participación de Khelif.

La argelina y otra boxeadora, la taiwanesa Lin Yu-ting (-57 kg), fueron admitidas en los Juegos por el COI aunque habían sido excluidas por la IBA de los Mundiales 2022 y 2023 por no haber superado un test de género.

En un comunicado publicado el viernes, el presidente de la IBA, el ruso Umar Kremlev, aportó su apoyo a Carini.

"Solo los atletas elegibles deberían participar por razones de seguridad. No comprendo por qué se mata el boxeo femenino", señaló Kremlev refiriéndose al COI, con el que la IBA está inmerso en conflictos sobre varios temas.

La IBA decidió atribuir a todas sus medallas de oro 100.000 dólares (unos 92.000 euros), de los que 25.000 son para la federación nacional y 25.000 para los entrenadores. Se ha comprometido a pagar a Carini "como si fuera una campeona olímpica".

Imane Khelif se enfrentará este sábado en cuartos de final a la húngara Anna Luca Hamori.

El Comité Olímpico Húngaro pidió al COI "clarificar" las condiciones de participación de la argelina de 25 años, que ya participó hace tres años en los Juegos de Tokio.