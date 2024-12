La fiscalía sueca cierra la investigación por "violación" sobre Mbappé por pruebas insuficientes

Kylian Mbappé ya puede pasar página tras su escapada de octubre en Estocolmo y concentrarse en su carrera en el Real Madrid, luego de que la justicia sueca anunciase el jueves el cierre de la investigación por violación revelada por la prensa local.

El capitán de la selección francesa, que atraviesa un periodo complicado dentro y fuera de los terrenos de juego, ve como se desvanece la amenaza de ser convocado por la justicia sueca.

La fiscalía sueca había abierto el pasado 15 de octubre una investigación por una supuesta violación cometida en un hotel del centro de Estocolmo, sin citar nunca el nombre del jugador, si bien la prensa local afirmaba que la estrella del Real Madrid estaba siendo investigado.

"Mi valoración es que las pruebas no son suficientes para seguir adelante y, por tanto, la investigación queda cerrada", dijo la fiscal encargada del caso, Marina Chirakova.

"Según mis conclusiones y en base a lo que ya ha aparecido en este caso, cualquier nuevo elemento, incluido el interrogatorio de la persona en cuestión, no cambiará el estado de las pruebas llegado este punto", precisó la fiscal.

En su comunicado, la fiscal no menciona al delantero francés y explica que la persona afectada por la investigación "no fue notificada de las sospechas de crimen".

"Hemos llevado a cabo un gran número de interrogatorios en esta investigación", precisó a la AFP, añadiendo que "hubo otro tipo de pruebas, al margen de los interrogatorios".

"No haré ningún comentario", declaró a la AFP por su parte Petra Eklund, abogada de la denunciante.

Los hechos investigados ocurrieron el 10 de octubre en un lujoso hotel de Estocolmo donde se alojaban Mbappé y su entorno, según los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

La prensa local señala que el atacante del Real Madrid figuraba como "razonablemente sospechoso" en la investigación preliminar, el grado más bajo previsto por la legislación sueca.

La denuncia, según Aftonbladet, fue presentada el 12 de octubre después de que la presunta víctima buscara atención médica.

- "No me concierne" -

Mbappé pasó la noche del 10 de octubre con un grupo de personas en el restaurante Chez Jolie, un establecimiento de la capital sueca, antes de asistir al club "V", según reveló Aftonbladet.

En ese establecimiento nocturno, el jugador y su entorno privatizaron una sala a la que una treintena de personas estaba invitada.

Cuando estalló el caso, Mbappé denunció en sus redes sociales "fake news", estableciendo un vínculo entre las noticias aparecidas y su litigio financiero con el París Saint-Germain.

En una entrevista difundida el domingo en Canal+, Mbappé abordó por primera vez el caso en público y aseguró que no estaba implicado en él.

"Me sorprendió (...) Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne", explicó al respecto, añadiendo no conocer la identidad de la denunciante.

"Simplemente iría", declaró al ser preguntado sobre qué haría en caso de ser convocado por la justicia sueca.

"Hay que dejarlo correr, dejar que la justicia haga su trabajo, y cuando termine cada uno saldará sus cuentas", añadió.