La FIS no permite a rusos y bielorrusos clasificar a los Juegos de invierno de 2026

La Federación Internacional de Esquí (FIS) decidió este martes no permitir a los rusos y bielorrusos, excluidos de sus competiciones desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, participar en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero).

Al igual que en los Juegos Olímpicos de París en el verano boreal de 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) había autorizado su participación bajo bandera neutral y estrictas condiciones.

Pero el COI dejó en manos de las federaciones internacionales la decisión sobre abrirles o no sus procesos de clasificación olímpica.

"El consejo de la FIS votó este martes en contra de permitir la participación de los deportistas rusos y bielorrusos como deportistas con bandera neutral en sus competiciones de clasificación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina en 2026", anunció la Federación Internacional de Esquí (esquí alpino, esquí nórdico, esquí freestyle y snowboard) en un escueto comunicado.

Sin gran impacto en el esquí alpino, la participación de rusos sí era un asunto relevante en el esquí de fondo, deporte en las que cosecharon cerca de un tercio de las medallas en los Juegos de invierno de 2022 en Pekín.