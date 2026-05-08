La FIA da luz verde a motores más térmicos que eléctricos en F1 en 2027

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organización que rige las reglas de la Fórmula 1, anunció este viernes un principio de acuerdo para que el controvertido reglamento técnico sobre los motores de los monoplazas vuelva a dar prioridad a la potencia térmica sobre la eléctrica.

Durante una reunión este viernes de la organización internacional del automovilismo, que tiene su sede en París, "se han tomado medidas, en principio para 2027, que verían un aumento nominal de la potencia del motor de combustión de 50 kilovatios y una reducción nominal de la potencia del sistema eléctrico de 50 kilovatios", según un comunicado.

La decisión, que todavía debe ser "discutida al detalle" y votada por el Consejo Mundial de los Deportes de Motor, terminaría con la paridad actual 50-50 de los motores híbridos, mitad eléctricos y mitad térmicos, que la FIA impuso desde esta temporada.

El reglamento que entró en vigor en este 2026 ha generado una enorme división en el seno de la Fórmula 1, desde los ensayos de pretemporada y agudizándose con la disputa de los cuatro primeros Grandes Premios.

El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido de los más virulentos a la hora de hablar de este asunto, estimando que la F1 este año es como "la Fórmula E (Eléctrica) con esteroides" o incluso haciendo comparaciones con el videojuego Mario Kart.

Ante sus dificultades en este inicio de temporada, Verstappen ha incluso amenazado con abandonar la Fórmula 1.

Consciente de las críticas, la FIA anunció a finales de abril una medida que hizo aplicar ya en el reciente Gran Premio de Miami (1-3 de mayo), una nueva versión "ajustada" del reglamento para reducir en la sesión de clasificación y en la carrera los efectos más perturbadores.

Los motores de 2026 han cambiado la manera de pilotar, principalmente por la compleja gestión de la batería durante los adelantamientos y por la necesidad de recargar energía eléctrica bajando el ritmo o frenando.

"Las propuestas definitivas presentadas hoy son el resultado de una serie de consultas realizadas en las últimas semanas entre la FIA y todos los protagonistas (de la F1), con la contribución inestimable de los pilotos", subrayó la instancia internacional, que contempla nuevas discusiones y mejoras del reglamento a lo largo de la temporada 2026.