La estrella de la NFL Tom Brady anuncia su retiro definitivo

La superestrella Tom Brady anunció el miércoles su retiro definitivo de la Lig de football americano (NFL) a los 45 años, un año después de haber revertido su decisión de dejar el deporte más popular de Estados Unidos.

Brady, cuyo equipo Tampa Bay Buccaneers perdió en la primera ronda de los playoffs el mes pasado, hizo el anuncio en un video tras 23 años de carrera.

"Me retiro para siempre", dijo Brady desde una playa.

Considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Brady gano la cantidad récord de siete Super Bowls, seis de ellos con los New England Patriots, antes de sumar titulo final con Tampa en 2021.

Brady había anunciado que se retiraba el 1 de febrero de 2022 pero 40 días después cambió de opinión y dijo que jugaría en 2022 con los Buccaneers.

"Sé que la última vez el proceso fue un gran problema, así que cuando me levanté esta mañana pensé en pulsar el botón de grabación y contároslo antes. Así que no me extenderé mucho", añadió.

"Creo que sólo se tiene un ensayo de jubilación super emotivo, y yo agoté el mío el año pasado. Así que, de verdad, muchas gracias, a cada uno de vosotros, por apoyarme", dijo.

"Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis adversarios... Podría seguir eternamente, son demasiados. Gracias, chicos, por dejarme vivir mi sueño absoluto. No lo cambiaría por nada. Los quiero a todos".

Brady iba a convertirse en agente libre y habían comenzado a sonar rumores que vinculaban a varios equipos con el veterano mariscal de campo, que lanzó 4.694 yardas y 25 touchdowns en la temporada regular de 2022.

Su retiro deja un reguero de récords.

Es el líder histórico de la liga en intentos de pase (12.050), pases completados (7.753), yardas de pase (89.214) y pases de touchdown (649). También posee todos esos récords en la postemporada.

Ganó 251 partidos de temporada regular y 35 de playoffs, lo cual es más que ningún otro jugador en la historia de la liga.

Dirigido por el entrenador Bill Belichick en New England, Brady se convirtió en un especialista en orquestar victorias con remontadas épicas.

Imperturbable bajo presión, fue el mariscal de campo de la NFL que más partidos ganó (58) y más remontadas logró en el último cuarto (46).

- Futuro en la televisión -

Su fama fue más allá de la Liga. En noviembre, Brady y la supermodelo brasileña Gisele Bundchen anunciaron su divorcio tras 13 años de matrimonio.

La ruptura se produjo después de meses de especulaciones de la prensa sobre la pareja, que al parecer sufrió tensiones cuando Brady dio marcha atrás en su decisión de retirarse un año atrás.

Ahora se espera que Brady se dedique a las transmisiones deportivas, pues ya firmó un contrato de diez años con la cadena de televisión Fox por 375 millones de dólares para trabajar como comentarista una vez retirado del deporte.

En julio declaró a la revista Variety que deseaba ese nuevo papel.

"Tengo una perspectiva única del football y de cómo debe jugarse, de cómo son las buenas y las malas jugadas. Creo que todavía puedo tener un gran impacto en el juego. Podría seguir en el juego, haciendo lo que me gusta, hablando de este increíble deporte", afirmó.