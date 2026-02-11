Deportes

La estadounidense Lemley logra oro olímpico en moguls de esquí acróbatico

La estadounidense Elizabeth Lemley es levantad a hombros tras ganar la prueba femenina de moguls del esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. En Livigno (norte de Italia), el 11 de febrero de 2026 Kirill KUDRYAVTSEV
AFP
11 de febrero de 2026

La joven esquiadora freestyle estadounidense Elizabeth Lemley se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de moguls (baches), este miércoles en Livigno, mientras que la defensora del título, la australiana Jakara Anthony, falló en la última manga.

Lemley, de 20 años, acabó con una puntuación de 82,30, mientras que la también estadounidense Jaelin Kauf (80,77) se colgó la plata.

La francesa Perrine Laffont, campeona olímpica de esta prueba hace ocho años en Pyeongchang 2018, se quedó con el bronce (78,00).

Jakara Anthony, que se presentaba como la favorita al título, decepcionó en el run final y quedó en él apenas octava y última del mismo.

