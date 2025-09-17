La estadounidense Katie Moon logra su tercer oro mundial seguido en garrocha

La estadounidense Katie Moon consiguió su tercer título mundial consecutivo en el salto con garrocha, este miércoles en Tokio.

Moon superó la barra de 4,90 metros, lo que le permitió superar en el podio a su compatriota Sandi Morris, plata con 4,85 metros.

Tokio ya había dado a Moon su oro olímpico en 2021. En 2024 su medalla olímpica había sido de plata.

Morris, dos veces campeona mundial en pista cubierta, nunca consiguió serlo al aire libre, donde acumula ahora cuatro platas.

Con 4,80 metros, la eslovena Tina Sutej se quedó con el bronce.

La campeona olímpica del año pasado en París, la australiana Nina Kennedy, no viajó a este Mundial de Tokio por una lesión.

En la final participaba una competidora sudamericana, la brasileña Juliana De Menis Campos, que terminó sin marca al no superar ninguna barra.

El salto con garrocha se da por concluido en este Mundial, donde quedará para la historia la victoria del lunes del sueco Armand Duplantis, que logró su tercer oro mundial y, sobre todo, elevó su récord del mundo a 6,30 metros.