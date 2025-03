La española Fátima Diame repite bronce mundial 'indoor' en longitud

Como en la edición del año pasado, la española Fátima Diame se colgó este domingo la medalla de bronce en el salto de longitud del Mundial de atletismo en pista cubierta de Nankín (China).

Consiguió su medalla llegando a 6,72 metros, lo que le dejó en el tercer escalón de un podio donde la estadounidense Claire Bryant (6,90 m) fue oro y la suiza Annik Kalin (6,83 m) plata.

"Estoy muy contenta, pero a la vez me ha faltado como algo. Estuve algo cansada, pero me veía ahí con la lucha. Pero bueno, es una medalla y no me voy a quejar", declaró.

El bronce mundial 'indoor' de 2024 en Glasgow y el conseguido ahora en Nankín son los únicos metales logrados en grandes competiciones internacionales por la saltadora valenciana de 28 años, que a principios de este mes fue quinta en el campeonato de Europa.

Esta medalla llega para ella después de haber tenido que cambiar de pierna de batida por un problema físico, lo que confirma el éxito de su cambio de técnica.

Diame estuvo acompañada en Nankín por su entrenador, el cubano Iván Pedroso, que dirige en Guadalajara (España) a un grupo de atletas de triple salto y salto de longitud en el que destacan la venezolana Yulimar Rojas y el cubano nacionalizado español Jordan Díaz.

España consigue con el bronce de Fátima Diame su segunda medalla en este Mundial de Nankín, después del bronce que se colgó Ana Peleteiro el sábado en el triple salto.

Iguala así su balance de la pasada edición de Glasgow-2024, donde precisamente Peleteiro y Diame fueron sus únicas medallistas, también con bronces.

Peleteiro, que dejó de entrenar con Pedroso al final de la pasada temporada, y Diame son grandes amigas y comparten habitación en el hotel de concentración de la delegación española en este campeonato del mundo.