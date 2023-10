La dorada ambición de Las Leonas argentinas del hockey en Santiago-2023

Las Leonas argentinas del hockey sobre césped se encaminan hacia los Panamericanos de Santiago-2023 con la ambición de atrapar el pase directo a los Juegos de París-2024 que se otorga a las campeonas, con la deuda pendiente de coronarse con el oro olímpico.

Dominadoras casi absolutas durante años en el deporte del stick a nivel regional, ahora se enfrentan a duras rivales, entre ellas Chile y Uruguay, cuyo crecimiento desafía aquel liderazgo.

"Chile y Uruguay crecieron un montón y eso está buenísimo para nosotras también. A veces veníamos a jugar estos torneos más relajadas, porque, sin querer desmerecer a nadie, había una brecha bastante amplia. Pero hoy en día siento que eso ya no existe. Puedes ir a jugar y Chile te puede ganar, Uruguay te puede ganar", sostuvo la delantera Agustina Albertario, quien a los 30 años es una de las más experimentadas en las lides internacionales.

En los Juegos de Lima-2019, la selección argentina conquistó su séptimo oro panamericano al vencer a Canadá, otra de sus adversarias de fuste, por 5-1. Desde la cita de La Habana-1991 que no se veían en una final.

"Se pasa por los Panamericanos para poder jugar la etapa final de los Olímpicos. Es muy importante estar bien, llegar bien y no llevarse sorpresas", afirmó el entrenador, Fernando Ferrara, en declaraciones a la prensa local.

En un país cuyo corazón late mayoritariamente por el fútbol, Las Leonas se erigen en el equipo con la mejor cosecha de éxitos internacionales en más de 20 años.

Cinco veces estuvieron en los podios olímpicos con tres medallas de plata y dos de bronce. Ganaron dos campeonatos mundiales, siete Champions Trophy, una Liga Mundial, una Hockey Pro League, siete Juegos Panamericanos, seis Copas Panamericanas y tres Juegos Sudamericanos.

- ¿Habrá desquite? -

"Es muy importante entrenar todas juntas, llegar bien, no hacer pasos en falso y marcar esa diferencia que hay en el ranking (terceras detrás de Países Bajos y Australia), mostrar para qué estamos", ha señalado Ferrara.

El torneo panamericano concede una plaza directa a los Olímpicos de París-2024 y tres plazas al Preolímpico.

Albertario puso énfasis particular en la madurez de Chile y se revela una sed de revancha.

"No sé llegamos a la final y no sé si será con Chile. A mí me gustaría enfrentarme con ellas, para tener revancha de los Juegos Odesur (Asunción-2022), ya que me tocó verlo desde afuera y quedé con una espina clavada", subrayó la atacante.

Las argentinas cayeron 3-2 en la final a penales australianos tras empatar sin goles.

"A las chicas las veo comprometidas y enfocadas en lo que estamos haciendo para llegar de la mejor manera. Estamos en la puesta a punto", dijo Ferrara.

Las Leonas compartirán el grupo A con Estados Unidos, Uruguay y Trinidad y Tobago.

Las albicelestes vienen de finalizar segundas en el torneo de la FIH Pro League, detrás de su archirrival en dos décadas: los Países Bajos.