La distendida fila para entrar en Wimbledon, una tradición emblemática

La fila de espera para entrar en Wimbledon es toda una institución en Inglaterra, "una experiencia", según los aficionados. Este viernes, a primera hora de la mañana, mientras Londres se despertaba, miles de personas estaban ya haciendo cola, con grandes dosis de humor, antes de llegar a las pistas de tenis.

No es lugar apto para impacientes. Las inglesas Linda Truin y su amiga Sharon Davison, de 70 y 72 años, sin duda no pertenecen a ese grupo.

Estas dos jubiladas, que antes trabajaban como secretarias, llegaron el jueves a las 09H00 en busca de dos localidades en la pista Central. Es la 26ª ocasión en que Linda hace la cola. 'Sólo' la 20ª vez en el caso de Sharon.

"Es tan gracioso. Conocemos a nuevas personas. Tenemos enfriando el champán", cuenta Sharon mientras toma su desayuno delante de su tienda de campaña. Ella ha ido a Londres exclusivamente para el torneo desde el sudeste de Francia, donde vive desde hace siete años.

"Cada año está mejor organizado", explica Linda.

Porque esa fila, que se extiende sobre un gran prado verde no lejos de las pistas de tenis, es todo salvo improvisada. En el portal de internet de Wimbledon hay un código de conducta a respetar: Se entregan unos números, y no resulta nada fácil su falsificación.

Hay aseos y puestos de comida. Incluso personal encargado de dar respuesta a las dudas de los aficionados.

Esa fila de espera permite a los que no cuentan con boletos acceder a las pistas el mismo día. Las 500 primeras personas pueden lograr una entrada para la Central, por un coste el viernes de 130 libras esterlinas (152,3 euros).

El viernes, a las 10H00, más de 13.000 personas estaban haciendo cola.

"Es único", se divierte John Worthington, un estadounidense de 52 años llegado de Atlanta. "Los británicos adoran hacer cola", le responde Linda Truin.

- Saboreando un Pimm's -

El mundo descubrió esa singularidad el pasado septiembre. Más de 250.000 personas esperaron horas, en una fila de varios kilómetros en Londres, para ver el féretro de la reina Isabel II en los días precedentes a su funeral.

En la fila para Wimbledon el ambiente es obviamente más alegre. Muchos vienen con amigos y familia. Hay niños que juegan en el césped mientras sus padres guardan el sitio. Este viernes, bajo el sol, el ambiente era de vacaciones de verano.

Un grupo de amigos de unos treinta años saboreaban desde el principio de la mañana vasos de la bebida Pimm's, un clásico de Wimbledon y del verano inglés.

Amanda Groves, de 61 años, ha venido con su hija Polly, de 29. "Me gusta mucho el ambiente, la gente es amigable", afirma Amanda. "No sé ni quién juega hoy. Me da igual", añade su hija.

Incluso Catalina, princesa de Gales y esposa del heredero al trono Guillermo, contó esta semana que siendo niña hizo la fila con su familia. "Estábamos allí desde el alba. No toda la noche, pero sí desde el amanecer", relató.

La tenista Emma Raducanu, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2021 con 18 años, estaba presente desde las 7h30 de la mañana del lunes, en el primer día de esta edición. Era su manera de participar en Wimbledon, ya que se encuentra actualmente lesionada.

La semana había comenzado, eso sí, de una manera algo frustrante.

El lunes, la fila de espera fue más larga que de costumbre ya que los controles de seguridad se acentuaron, lo que provocó el enfado de un buen número de personas. Los bolsos y mochilas eran revisados al detalle, especialmente para evitar que activistas ecologistas perturbaran el desarrollo de la competición.

Pero sin éxito, ya que el miércoles tres miembros de la organización 'Just Stop Oil', que reclama el fin a todo nuevo proyecto petrolífero o gasístico en el país, consiguieron interrumpir dos partidos de Wimbledon, arrojando sobre el césped más famoso del tenis mundial confeti naranja y piezas de puzzle.

Los tres activistas, de edades comprendidas entre los 66 y los 68 años, fueron acusados este viernes de "intrusión agravada". Tendrán que comparecer ante un juez el próximo mes, tras quedar liberados bajo fianza.