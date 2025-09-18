La cubana Leyanis Pérez es oro mundial de triple salto, Yulimar Rojas bronce

Yulimar Rojas, destronada en su regreso: la estrella venezolana, que no competía en el triple salto desde hacía dos años por una grave lesión, se quedó este jueves con el bronce en la final del Mundial de Tokio, donde la campeona fue la cubana Leyanis Pérez.

Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y, sobre todo, a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros.

Leyanis Pérez, que dominó el concurso de principio a fin, fue la vencedora con 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica dominiquesa Thea LaFond (14,89 metros).

La saltadora cubana, de 23 años, culmina así una gran temporada, en la que se proclamó también campeona mundial bajo techo el pasado marzo y donde revalidó su corona en la Liga de Diamante a finales de agosto.

Pero si alguien captaba de entrada las miradas en esta final era Yulimar Rojas, que lucía en inglés "I'm back" (He vuelto) en sus zapatillas y que perseguía un quinto título mundial consecutivo para demostrar que volvía a ser la de antes de la grave lesión sufrida en abril de 2024 en el tendón de Aquiles izquierdo.

La caraqueña de 29 años no cumplió la misión de reaparecer a lo grande con ese ansiado quinto oro, en el estadio donde hace cuatro años fue campeona olímpica con su primer récord mundial, pero pudo por lo menos reencontrarse con el placer de competir después de su larguísima convalecencia.

Venezuela suma su sexta medalla en un Mundial de atletismo.

Además de las cinco de Rojas (cuatro oros y ahora un bronce), el país sudamericano subió otra vez al podio, con Robeilys Peinado en el salto con garrocha en 2017.

Cuba logra su segunda medalla en este Mundial, después del bronce de Silinda Morales en lanzamiento de disco, y consigue su decimosexta medalla mundialista en el triple salto, una disciplina que históricamente le ha dado grandes alegrías.

La isla caribeña no tenía una campeona mundial en triple salto desde Yargelis Savigne, que se colgó el oro en los Mundiales de 2007 y 2009.