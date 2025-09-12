La conexión de Love y Kraft brilla en la victoria de los Packers en la NFL

Con 292 yardas de pase y dos touchdowns, el quarterback Jordan Love comandó el jueves el triunfo de los Green Bay Packers 27-18 sobre los Washington Commanders en el arranque de la segunda semana de la liga de football americano (NFL).

Reforzados con el estelar Micah Parsons, los Packers demostraron que apuntan muy alto en esta campaña cobrándose una segunda víctima destacada.

Si en su estreno derrotaron a los Detroit Lions, el mejor equipo de la pasada fase regular en la Conferencia Nacional, Green Bay dominó el jueves a unos Commanders que llegaron a la última final de ese sector

"Es un gran comienzo de temporada, solo tenemos que seguir construyendo sobre ello", declaró Love tras un partido en el que Green Bay llegó a tener una ventaja de 17-3 antes del último cuarto.

El mariscal de campo, de 26 años, conectó seis veces con el tight end Tucker Kraft, que completó 124 yardas incluyendo un touchdown en el último cuarto que acabó con el intento de reacción final de los visitantes.

Micah Parsons realizó dos placajes en su segundo partido con Green Bay tras su polémica venta por los Dallas Cowboys.

El joven quarterback Jayden Daniels, el mejor novato de la pasada temporada, lanzó para 200 yardas y dos touchdowns para los Commanders.