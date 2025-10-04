Deportes

La ciclista neerlandesa Demi Vollering gana el Europeo en ruta

La ciclista neerlandesa Demi Vollering celebra su victoria en el Europeo en ruta disputado alrededor de Valence (sudesde de Francia) el 4 de octubre de 2025 JEFF PACHOUD
04 de octubre de 2025

La corredora neerlandesa Demi Vollering se proclamó campeona de Europa de ciclismo en ruta tras ganar este sábado la prueba disputada en Guilherand-Granges, en Ardèche (sudeste de Francia), tras una fuga de 38 km.

Muy superior a sus rivales, Vollering superó por más de un minuto en la meta a la polaca Kasia Niewiadoma y a su compatriota Anna van der Breggen, que completaron el podio.

Es el noveno título continental para una ciclista neerlandesa de 28 años en diez ediciones disputadas de este campeonato.

