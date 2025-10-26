La ciclista mexicana Yareli Acevedo, campeona mundial en prueba por puntos

La mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona del mundo de la prueba por puntos en el Mundial de Ciclismo en pista en Santiago de Chile, que este domingo celebra su última jornada.

Con 63 puntos, la ciclista de 24 años superó a dos medallistas olímpicas, la británica Anna Morris (58 unidades) y la neozelandesa Bryony Botha (56), segunda y tercera, respectivamente.

Acevedo es la primera latinoamericana en ganar un oro en el Mundial de Ciclismo en pista en Chile, que inició el miércoles y bajará el telón este domingo.

"Quiero que los niños vean que sí se puede (...) con trabajo y disciplina, ellos lo pueden lograr. En Latinoamérica hay mucho talento, y qué bueno que se haya logrado esto", celebró la campeona, quien rompió en llanto tras colgarse el oro.

-- Resultados de las finales del domingo en el Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025:

- Prueba por puntos femenina:

1. Yareli Acevedo (MEX) 63 puntos

2. Anna Morris (GBR) 58 puntos

3. Bryony Botha (NZL) 56 puntos