La Champions reparte sus últimos cuatro billetes para octavos

La Liga de Campeones reparte en la sexta y última jornada sus últimos cuatro billetes para octavos, dos de ellos el martes, con el Manchester United en busca de un milagro ante el Bayern Múnich y el Nápoles jugándose el pase ante el Sporting de Braga.

- Milagro o adiós para el United -

El United necesita ganar al Bayern Múnich y una carambola para regresar a los octavos. Último del grupo A, con el mejor ataque pero la peor defensa, debe batir al gigante alemán y esperar un empate entre el Copenhague y el Galatasaray en Dinamarca.

Los Red Devils vienen de escuchar irónicos 'olés' por parte de sus aficionados el sábado mientras perdían 3-0 ante el Bournemouth, por lo que no parecen en la mejor posición para dar el gran golpe.

"No hay ninguna identidad en este equipo. No sé qué intenta hacer, ¿equipo de contraataque o de posesión?, no tengo ni idea de lo que son", señaló el Balón de Oro Michael Owen, antiguo delantero del United.

Su rival, un Bayern de Múnich ya clasificado, llegará con ganas tras caer 5-1 el sábado ante el Eintracht Fráncfort.

En el otro partido de la llave el Copenhague recibe al Galatasaray, igualados a cinco puntos sabiendo que la victoria significa la clasificación para octavos.

- Lens-Sevilla, 'final' por la Liga Europa -

En la llave B el Arsenal recibe al PSV Eindhoven con todo decidido. Pase lo que pase el equipo inglés avanzará como primero y el neerlandés segundo.

La intriga estará en el Lens-Sevilla. Con tres puntos de ventaja, todo parece a favor de un equipo francés al que le vale con la victoria o el empate.

Pero el Sevilla, motivado por lograr el pase a su querida Liga Europa -récord de títulos con siete y vigente campeón-, necesita un punto de inflexión a una temporada desastrosa, en la que coquetea con la zona de descenso en la Liga (16º). Solo le vale ganar.

El partido llega rodeado por la prohibición de desplazamiento a los hinchas sevillistas anunciada el domingo por el gobierno francés.

"Una auténtica atrocidad", señaló el presidente del Sevilla, José Castro, que presentó un recurso. La medida afectaría a unos 300 hinchas que tenían previsto viajar a la ciudad francesa.

- Nápoles, amenazado por el Braga -

Con el Real Madrid clasificado como primero y jugando la última jornada en la cancha del Unión Berlín, el interés de la llave C estará en la recepción del Nápoles al Sporting de Braga.

El vigente campeón italiano, ahora dirigido por Walter Mazzarri tras el despido de Rudi Garcia, parte con ventaja ya que tiene tres puntos más que el modesto equipo portugués (7 frente a cuatro).

Pero un resbalón inesperado en el estadio Diego Maradona en forma de derrota llevaría al Nápoles a la Liga Europa y Braga tendría el honor de forma parte del Top-16 europeo.

En la capital alemana el Unión Berlín necesita la victoria y que el conjunto portugués pinche en Nápoles para arrebatar el tercer puesto al Braga y poder continuar su camino en la Europa League, tras su primera temporada en la Champions.

- Real Sociedad-Inter por el primer puesto -

Con los dos equipos clasificados para la siguiente ronda, Real Sociedad e Inter pelearán en Milán por el liderato del grupo D. Igualados a puntos, el conjunto español es líder (mejor diferencia de goles, +5 frente a +3) por lo que un empate le valdría para asegurar la primera plaza.

La Real no lo tendrá fácil frente a Inter que también llega en un gran momento de forma, líder de la Serie A y que viene de ganar 4-0 al Udinese.

Los italianos, finalistas de la pasada edición -derrota contra el City-, llevan trece partidos oficiales sin conocer la derrota, con un recorrido idéntico al de su rival español en la Champions.

En el otro partido de la llave el Salzburgo, con cuatro puntos, recibe al Benfica, que tiene uno, pero al que le valdría una victoria para arrebatar a su rival la tercera plaza y clasificar a la Europa League.