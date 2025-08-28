La campeona olímpica Alfred se lleva el título de 100 m en la Liga de Diamante

La santalucense Julien Alfred, campeona olímpica de la distancia, se llevó el título de los 100 metros en la Liga de Diamante, al vencer con un tiempo de 10 segundos y 76 centésimas (viento: +0,3 m/s) en la final de este jueves en Zúrich.

La velocista caribeña se aproximó así a su mejor tiempo de esta temporada, los 10.75 que corrió en junio en Estocolmo.

"Es mi primera carrera en cinco semanas, así que esto es un paso adelante para mí. No estoy pensando tanto en los tiempos", señaló Alfred.

"Me siento mucho más en forma que en el inicio de temporada y también mejor mentalmente. Estoy en un buen momento, en el punto en el que quería estar", celebró.

Segunda en la final de este jueves fue la jamaicana Tia Clayton (10.84), mientras que el tercer lugar fue para la británica Dina Asher-Smith (10.94).

La marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith corrió en 10 segundos y 92 centésimas, pero fue descalificada después por salida falsa.

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que ha sido la sensación de esta temporada en los 100 metros al convertirse en la quinta mujer más rápida de la historia (10.65, mejor crono del año), optó por no acudir a esta final en Zúrich para preparar en Florida el Mundial de Tokio (13-21 de septiembre), donde tendrá lugar su esperado pulso con Julien Alfred.

En la final de los 100 metros masculinos en Zúrich, el triunfo fue para el estadounidense Christian Coleman (9.97), campeón mundial en 2019, que venció al sudafricano Akani Simbine (9.98) y al jamaicano Ackeem Blake (9.99).