La boxeadora Ngamba ofrece una histórica medalla a los refugiados en París-2024

"Sólo soy un ser humano, como cualquier otro atleta refugiado y los refugiados del mundo". La boxeadora camerunesa Cindy Ngamba se aseguró este domingo una medalla de bronce en París-2024, la primera de la historia olímpica para el equipo de refugiados.

"Significa mucho para mí ser la primera refugiada en ganar una medalla", comentó Ngamba tras su victoria por unanimidad de los cincos árbitros en cuartos de final contra la francesa Davina Michel, en la categoría de -75 kilos.

En boxeo, no hay combate por el bronce. Clasificarse para semifinales es sinónimo de medalla asegurada y su único obstáculo para pasar a la final y luchar por el oro es la panameña Atheyna Bibeichi Bylon.

Basada en su propia experiencia, el mensaje de Cindy Winner Djankeu Ngamba, de 25 años, para sus compañeros refugiados es: "Continúen trabajando duro, creyendo en ustedes. Pueden alcanzar lo que se propongan".

"Habrá personas que no crean en ustedes. Por ejemplo, muchos aficionados franceses no creyeron en mí. Me abuchearon mucho", aseguró la boxeadora, en referencia al público durante su combate contra Davina Michel.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), había 43,4 millones de refugiados en el mundo a finales de 2023, una cifra en alza. Desde los Juegos de Rio de Janeiro-2016, estos cuentan con un equipo olímpico.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su creación en 2015, año marcado por el desplazamiento de millones de personas, especialmente a causa de la guerra civil en Siria, y desde entonces su número no ha dejado de aumentar.

Esta delegación, ausente en los Juegos Olímpicos de invierno, contaba con 10 atletas en tres disciplinas en 2016; 29 en los de Tokio-2022, en doce disciplinas, y casi 40 en los de París-2024, en trece disciplinas.

Los refugiados en la actual edición proceden de once países: Afganistán, Siria, Irán, Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Camerún, Venezuela y Cuba.

Durante la ceremonia inaugural de los Juegos el 26 de julio en el Sena, Cindy Ngamba, que era la principal esperanza de medalla de la delegación, fue su abanderada, junto al especialista sirio en taekwondo, Yahya al Ghotany.

"Algunos sacaron tiempo para venir a verme. Se lo agradezco de todo corazón", agregó la boxeadora sobre sus compañeros de delegación.

- "Lo haré" -

Cindy Winner Djankeu Ngamba obtuvo el estatuto de refugiada en el Reino Unido, donde llegó a los 11 años, a causa de la represión de la homosexualidad en su país de nacimiento, según su ficha en el sitio del COI.

"Cuando vivía en Camerún, era una niña extrovertida, resplandeciente. Pero cuando llegué a Inglaterra, quise volverme más introvertida, quería protegerme seguramente a causa de la barrera de la lengua", relató.

Ngamba sufrió acoso escolar y tuvo una juventud difícil en el Reino Unido. Dos profesores de deporte la convirtieron en su protegida y la empujaron a practicar boxeo.

Preguntada sobre los desafíos que tuvo que enfrentar, cita su situación administrativa y el no poder representar a su país de acogida.

Aunque entrena con el equipo británico y en la zona mixta estaba acompañada por un miembro de esa delegación, no puede competir con los colores de la Union Jack por carecer de la nacionalidad, pese a la insistencia de los dirigentes del boxeo británico.

La triple campeona de Inglaterra en tres categorías diferentes se clasificó para los Juegos en la de -75 kilos.

"Estoy contenta de haber cumplido con mi trabajo. Esperemos que en el próximo, también lo haga. No, no hace falta esperar, lo haré", prometió la boxeadora.