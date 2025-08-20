La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, suspendida cuatro años por dopaje

La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona del mundo de triple salto y de salto de longitud, fue suspendida cuatro años por dopaje, anunció el martes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

"La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrania) cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025 por presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)", indicó la institución antidopaje en la red social X.

Bekh-Romanchuk, de 29 años, dio positivo el 7 de diciembre de 2024 a testosterona, un esteroide anabolizante y fue suspendida provisionalmente en mayo de 2025.

Medalla de plata en el Mundial de Budapest en triple salto en 2023 y en salto de longitud en Doha en 2019, la ucraniana no competía desde los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó 11ª en el concurso de triple salto.