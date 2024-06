La Agencia antidopaje china carga contra el New York Times por sus acusaciones

La Agencia Antidopaje China (CHINADA) reaccionó este lunes a un artículo del New York Times, en el que se aseguraba que tres nadadores chinos implicados en un escándalo de dopaje ya habían estado involucrados en otros casos anteriores, acusando al diario estadounidense de violar "la ética y la moral de los medios".

Según publicó el viernes New York Times, tres de los 23 nadadores chinos implicados en un escándalo de dopaje previo a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 ya dieron positivo por otras sustancias prohibidas varios años antes.

Esos tres atletas dieron positivo por clembuterol en 2016 y 2017 y no fueron sancionados por las autoridades antidopaje, que aceptaron la explicación de que ingirieron carne contaminada y no hicieron públicos sus casos.

Dos de los nadadores ganaron medallas de oro olímpicas en Tokio y el tercero posee ahora un récord mundial, según New York Times.

"Hemos detectado la divulgación no autorizada de documentos y de informaciones no publicadas, así como la violación de la vida privada de los deportistas (incluidos menores de edad) por medios como New York Times", declaró a AFP la agencia china.

Según esta instancia, el diario "malinterpretó los resultados positivos al clembuterol provocados por la contaminación de la carne como un dopaje intencionado por parte de los deportistas".

En un comunicado emitido el viernes, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) dijo que en los tres atletas se detectaron niveles de clembuterol entre "seis y 50 veces inferiores" al nivel mínimo de notificación utilizado actualmente por el organismo.

"Se trata de una violación de la ética y de la moral de los medios, de un intento de inducir al error al público sobre el trabajo antidiopaje y de un atentado a la reputación de la AMA, de la CHINADA y del sistema antidopaje mundial", concluyó la instancia china.