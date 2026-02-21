Klaebo hace pleno de seis oros y eleva a 11 su récord de títulos olímpicos

El noruego Johannes Klaebo se llevó también la victoria en los 50 km con salida clásica en el esquí de fondo, sumando su sexto oro en los Juegos de Milán-Cortina y elevando a 11 su récord de títulos olímpicos de invierno, este sábado en Tesero.

Klaebo, de 29 años, hizo así pleno en todas las pruebas en las que participó en esta edición, reeditando la hazaña lograda hace un año en el Mundial de Trondheim, donde también se llevó seis títulos en las seis pruebas en las que tomó la salida.

El podio de esta última prueba del esquí de fondo masculino fue 100% noruego, con Martin Nyenget con la plata y Emil Iversen con el bronce.

Klaebo había llegado a Italia con cinco oros olímpicos en su contador personal (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022), pero con la ambición de fijar un nuevo récord.

La anterior plusmarca era de ocho títulos y estaba compartida por tres noruegos, el exbiatleta Ole Einar Bjorndalen y los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie.

En número de medallas, Klaebo suma 13 y se aproxima a dos del récord absoluto de 15 de Bjorgen, pero tendrá que esperar a la próxima edición, en los Alpes franceses en 2030, para encabezar también esa clasificación.

Teniendo en cuenta los Juegos de verano, Klaebo es el segundo deportista con más oros olímpicos, solo superado por el exnadador estadounidense Michael Phelps, que logró 23 títulos en los Juegos entre Atenas 2004 y Rio 2016.

Los éxitos de Klaebo en Milán-Cortina han sido cuatro en pruebas individuales y dos en las de equipo.

La hazaña de un pleno tan impresionante de oros en una misma edición olímpica de invierno es muy poco habitual.

El patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden lo consiguió en Lake Placid 1980, con cinco oros individuales (500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m y 10.000 m).

El rey del biatlón, Bjorndalen, hizo pleno de cuatro oros en Salt Lake City 2002.

Ayudó al éxito de Klaebo la ausencia en estos Juegos de su gran rival ruso, Alexander Bolshunov, que no fue autorizado a competir bajo bandera neutral.