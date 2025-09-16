Kipyegon prolonga su reinado absoluto en 1.500 m con un cuarto oro mundial

La keniana Faith Kipyegon prolongó su hegemonía total en los 1.500 metros al sumar un inédito cuarto título mundial en esa distancia, este martes en Tokio.

Kipyegon entró en meta en 3 minutos, 52 segundos y 15 centésimas, por delante de su compatriota Dorcus Ewoi (3:54.92, plata) y de la australiana Jessica Hull (3:55.16), bronce.

La estrella keniana de 31 años, que en todo momento controló la situación y terminó con más de diez metros de ventaja, sigue aumentado una colección de medallas que impresiona.

El oro de este martes se une a los otros tres mundiales que tenía ya en 1.500 metros, los de 2017, 2022 y 2023.

Suma otras dos preseas en esa prueba en Mundiales, las platas de 2015 y 2019.

En total es su quinto título mundial, ya que en la pasada edición en Budapest fue también la ganadora en los 5.000 metros, consiguiendo un doblete al que aspira ahora también en Tokio.

Su reinado en los 1.500 metros es absoluto porque se llevó también el oro en los tres últimos Juegos Olímpicos (2016, 2021, 2024) y es además la plusmarquista mundial de la distancia, con el crono de 3:48.68 que corrió este mismo año en Eugene (Estados Unidos).

Se quedó esta a vez a más de tres segundos de rebajar esa plusmarca.

La española Marta Pérez (32 años), en el mismo estadio Nacional en el que ya había sido finalista en los Juegos Olímpicos de hace cuatro años, terminó en la novena posición (3:58.54).