Kipchoge persigue una nueva gesta en su debut en el maratón de Boston

El keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico y plusmarquista mundial, aspira a conquistar su quinto gran maratón en su debut el lunes en Boston, en una jornada en que se conmemorará el décimo aniversario del atentado con bombas que causó tres muertos.

Kipchoge acumula triunfos en Berlín (2015, 2017, 2018 y 2022), Tokio (2021), Londres (2015, 2016, 2018 y 2019) y Chicago (2014) a lo largo de su extraordinaria carrera.

Para completar las coronas de los seis Grandes Maratones (World Marathon Major) solo le falta tachar de su lista a Boston y Nueva York.

El palmarés del keniano incluye también dos medallas de oro de los Juegos Olímpicos de Rio-2016 y Tokio-2020 y el récord mundial de la disciplina, que fijó el pasado 25 de septiembre en Berlín en dos horas, 1 minuto y 9 segundos.

Su nueva meta es triunfar en su primera participación en Boston, el maratón anual más antiguo del mundo, que se celebró por primera vez en 1897.

A sus 38 años, Kipchoge no quiere pensar más allá que en sumar su quinto grande y descartó que en sus planes esté también batir el récord de la prueba de Boston, establecido por su compatriota Geoffrey Mutai en 2011 con 2 horas, 3 minutos y 2 segundos.

"Mi objetivo es ganar", declaró esta semana a la web especializada Letsrun.com, antes de restar importancia a las dudas que le rodean por su veteranía.

"El reto es solo el entrenamiento", afirmó. "Si mis músculos pueden soportar el entrenamiento, no pienso en la edad. Sé que me haré mayor y que un día lo dejaré, y no pasa nada. Pero no pienso en la edad. Sigo el programa que me propone mi entrenador".

Kipchoge revisó con antelación algunas zonas de los 42,195 kilómetros de recorrido y asegura no sentirse intimidado por las ondulaciones del trazado.

El recorrido presenta un desnivel considerable en los primeros seis kilómetros, una fuerte subida entre los kilómetros 16 y 21 y otro descenso hasta la meta.

"Simplemente lo corrí en mi mente", explicó Kipchoge. "Es un recorrido muy bueno. Las colinas están ahí, son buenas"

- Décimo aniversario del atentado -

Kipchoge se ha mostrado casi imbatible a lo largo de la última década, triunfando en 15 de los 17 maratones en los que ha competido, pero el lunes tendrá que batir a un cartel estelar de rivales.

Cinco de los seis ganadores de los principales maratones del año pasado estarán presentes en Boston, incluido su compatriota Evans Chebet, vigente campeón de Boston y Nueva York.

También correrá Benson Kipruto, ganador en Boston en 2021 y rebosante de confianza tras su victoria en Chicago en octubre.

En la carrera femenina tampoco faltarán poderosas aspirantes, con la presencia de cinco atletas que han bajado de las 2 horas y 18 minutos.

La etíope Amane Beriso será una de las principales maratonistas a seguir, después de que en diciembre marcara un impresionante crono de 2h14:58 en Valencia.

Joyciline Jepkosgei, ganadora de Nueva York en 2019 y de Londres en 2021; Lonah Salpeter, campeona de Tokio en 2020, y la etíope Gotytom Gebreslase, vigente campeona del mundo, también aspiran al primer lugar el lunes.

El maratón conmemorará el décimo aniversario del atentado del 15 de abril de 2013, cuando la explosión de dos bombas de fabricación casera cerca de la línea de meta causó la muerte de tres personas, entre ellos un niño de ocho años, e hirió a otras 264.

El ataque fue perpetrado por los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev, de origen checheno. Tamerlan fue abatido tres días después del ataque durante un enfrentamiento con la policía y Dzhokhar fue capturado y recibió una sentencia de pena de muerte.