Julián Álvarez o Lautaro Martínez, "remake" de la historia Batistuta-Crespo

Julián Álvarez abrió el camino ante Canadá y Lautaro Martínez, su sustituto, terminó de sellar el auspicioso debut de Argentina en la Copa América-2024. El doble 9 parece por ahora lejano en el diagrama de Scaloni, una realidad que reaviva la añeja discusión Batistuta-Crespo.

Días atrás, Scaloni y su cuerpo técnico debatían justamente sobre quién debería ser el delantero centro inicialista ante los 'canucks', una posición vital en el andamiaje de los campeones del mundo, y reservada desde Catar-2022 para el polivalente delantero del Manchester City y el capitán del Inter de Milán.

Ambos 9 son del paladar del entrenador de la Albiceleste, lo que hace que Julián Álvarez y Lautaro Martínez estén condenados a una lucha permanente por una única posición en el ataque.

"¿A quién no le gustaría que jueguen los dos (Álvarez y Martínez)? ¿Que jueguen los dos, Leo (Messi), Ángel (Di María) y defiendo yo? Es la realidad lamentable y ellos lo entienden, son los primeros", sostuvo Scaloni.

"Duele porque son dos delanteros de primer nivel, pero lo tienen clarísimo. Uno le da vueltas y vueltas, pero si encontrás la solución sería bueno que me la digas (...) Será toda la Copa así", agregó el seleccionador.

En pocas palabras, esta es la nueva versión de aquella historia entre los cañoneros Gabriel Batistuta y Hernán Crespo que tuvo su punto más álgido en el Mundial de Corea del Sur y Japón-2002 cuando 'El Loco' Marcelo Bielsa dirigía a la Argentina, una controversia de tal magnitud que alcanzó el grado de debate público nacional.

- Julián inclinó la balanza -

En el Mundial-2022, Lautaro arrancó como inicialista ante Arabia Saudita y México, pero Julián emergió con tanta fuerza cuando ingresó en esos dos partidos como revulsivo que terminó siendo titular ante Polonia y desde ese entonces se quedó con el lugar que parecía del 'Toro'.

La historia de ese Mundial, que ganó la Albiceleste, dirá que la 'Araña' contribuyó con cuatro goles que llevaron a Argentina hasta la final, mientras que el del Inter se fue en blanco de la cita, aunque reconociendo gallardamente que "un compañero (Julián Álvarez) entró y lo hizo mejor que yo".

En contadas ocasiones, más en amistosos que en partidos oficiales, han jugado juntos, pero la característica propia de la posición ha mostrado en esos encuentros que ambos pierden brillo y se les reduce el campo de acción al no ser el exclusivo referente ofensivo.

Scaloni se inclinó por Álvarez para arrancar ante Canadá, y un primer tiempo en el que los norteamericanos decidieron pararse bien atrás, la movilidad del hombre del City fue clave para forzar el error de la zaga, y tuvo en sus pies una oportunidad de gol que conjuró bien el golero Maxime Crépeau.

Su oportunismo y buen olfato quedó demostrado en la segunda parte, cuando la pelota le llegó de rebote para marcar el 1-0.

- Orgullosos -

Álvarez llegó a su noveno gol con la selección, y Lautaro Martínez no se quedó atrás. Ingresó a los 77 por el ex River Plate y once minutos después se reportó en el marcador a pase de Messi, una jugada colectiva que tuvo 13 toques seguidos hasta llegar a sus pies.

Fue el vigésimo quinto gol del 'Toro' vestido de albiceleste.

"Qué mejor para la selección que los delanteros arranquen de esta manera", sostuvo Álvarez orgulloso.

"Pude entrar, tener dos situaciones y una la pude convertir. Sabemos que el entrenador tiene que tomar decisiones, se respetan, y al que le toque sabemos que va a dar lo mejor, y después, al que le toque ingresar, tratar de hacer lo mejor en los minutos que le toque", anotó el del Inter del Milán.

Sin discusión por ahora, la paridad competitiva en un puesto que demanda goles favorece a Julián Álvarez, aunque Lautaro, sobre todo por su espectacular temporada en Italia, le respira en la nuca.