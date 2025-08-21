Jornada de los panamericanos Jr.

La representación panameña tuvo acción ayer en diversas disciplinas deportivas en los II Juegos Panamericanos, que se celebran en Asunción, Paraguay.

En gimnasia, el equipo femenino, integrado por Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia y María Eloísa Rojas, se ubicó en la sexta posición con un total de 136.250 puntos. Destacaron especialmente en viga de equilibrio (34.600) y salto (35.550).

En taekwondo, Manuel Brown (-87kg) fue vencido por el brasileño Kauan Ferreirano en el combate por la medalla de bronce. Por su parte, Royglen Temple (-67kg) fue superado (1-4) por el colombiano Ronaldo Sánchez, y Sadath Ortega (-97kg) perdió (0-8) contra el cubano Ebian González en los cuartos de final.

En la competencia de triatlón individual femenino, la panameña María Jimena Ansin ocupó la posición 24 con un tiempo de 1:11:53, mientras que su compatriota Liska Arteaga registró un tiempo de 1:39:31. En la prueba masculina, Oliver Batista se ubicó en el puesto 20 de 32 competidores, con un tiempo de 58:26 minutos.

Finalmente, en atletismo, Ivana Mc Farlane se ubicó en la sexta posición en el segundo heat de semifinales de los 200m planos, con un tiempo de 25.63 segundos, logrando el puesto 11 en la tabla general.