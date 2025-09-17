Jordan Díaz se lesiona de nuevo y abandona en el Mundial de Tokio

Desilusión para España en el Mundial de atletismo de Tokio: su campeón olímpico de triple salto, Jordan Díaz, tuvo que abandonar en la ronda de clasificación de este miércoles por una inoportuna lesión.

El problema físico fue en el cuádriceps de la pierna derecha y es diferente a la lesión en el tendón rotuliano de la rodilla de esa pierna que le ha tenido prácticamente sin competir en 2025.

"Me he resentido del cuádriceps. Es algo totalmente inesperado, no tengo ese problema desde hace bastantes años. Estaba bastante bien. Cosas del deporte, cuando llevas el cuerpo al nivel de un Mundial pasan estas cosas. Jode, pero hay que afrontarlo", dijo un resignado Díaz a su paso por la zona mixta tras el abandono.

El problema se produjo en el primer intento, que fue nulo y donde hizo ya un gesto de dolor tras el impulso, y ya no volvió a saltar.

"Lo noté en el momento de despegar. La última vez que tuve un problema ahí fue hace dos o tres años. No me lo esperaba. Sentía que podía hacer fácilmente la marca mínima que podían, pero son cosas que pasan. El año 2025 no me competido casi, no he entrenado, pero me sentía bien y me jode que haya pasado esto", insistió.

- Un año de pesadilla -

La participación en este Mundial suponía para Jordan Díaz su primera competición internacional de esta temporada.

La lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha había tenido al atleta nacido en La Habana hace 24 años fuera casi por completo este año, con la única excepción del campeonato de España de Tarragona, donde a principios de agosto ganó con un único intento, un discreto 17,16 metros, muy lejano a su 18,18 metros de junio de 2024, tercera mayor distancia de la historia.

Con su abandono a las primeras de cambio, España sufre un duro golpe en sus perspectivas en este Mundial de Tokio, donde su balance de medallas hasta ahora es de una, el oro que logró María Pérez en los 35 kilómetros marcha el pasado sábado.

Jordan Díaz llegaba al Mundial con el sueño de lograr la triple corona, después de haber sido campeón olímpico y europeo el pasado año.

- Pichardo y Andy Díaz cumplen -

El resto de grandes nombres de la prueba sí que accedieron a la final del viernes.

El portugués Pedro Pablo Pichardo y el italiano Andy Díaz, ambos nacidos en Cuba como Jordan Díaz y que también representan a países europeos, sí que lograron clasificarse.

El subcampeón olímpico Pichardo se reencontró con la pista donde fue campeón olímpico en 2021 y lo hizo llegando a 17,09 metros, tercer mejor distancia de la ronda, y ni siquiera hizo el tercer salto ya que estaba clasificado.

Tampoco necesitó el tercero Andy Díaz, bronce olímpico el año pasado en París y oro mundial en pista cubierta el pasado marzo, que alcanzó 16,94 metros, igualmente sin forzar.

El cubano Lázaro Martínez, que sí representa a su isla natal y que en el pasado Mundial de Budapest fue plata, se coló igualmente entre los doce finalistas (16,93 metros).

Por contra, no estarán en la final sus compatriotas cubanos Cristian Nápoles (16,12 m), bronce mundial hace dos años, y Andy Hechevarría (16,48 metros).

Quedaron eliminados también los tres competidores sudamericanos de esta ronda clasificatoria, el venezolano Leodan Torrealba (16,26 metros) y los brasileños Almir Dos Santos (16,79 m) y Elton Petronilho (16,51 m).