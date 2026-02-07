João Fonseca espera en Buenos Aires y Rio pasar el mal trago del Abierto de Australia

La promesa del tenis brasileño João Fonseca se declaró este jueves al 100% para jugar los torneos de Buenos Aires y Rio de Janeiro, tras problemas de espalda que lastraron su participación en el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.

Fonseca, de 19 años y ubicado en el 34º puesto del ranking mundial, defenderá el título del Argentina Open, que se disputará entre el 9 y el 15 de febrero. Jugará después el Rio Open, programado entre los días 16 y 22.

"He hecho buenos entrenamientos. Estoy bien preparado, al 100%, y con confianza para estos próximos torneos, que son importantes para mí", dijo Fonseca en una rueda de prensa en Rio, tras una práctica abierta.

Molestias en la espalda complicaron su inicio de año, al obligarle a retirarse en Brisbane y Adelaida y concentrarse en llegar al Abierto de Australia.

Y cayó en primera ronda en Melbourne ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85°), por 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2.

Fonseca dijo "pensar en grande" en 2026 pese al difícil arranque, tras un espectacular 2025 en el que saltó desde el puesto 145º de la ATP hasta el 24º.

"Quiero llegar lejos en torneos de Grand Slam, obtener buenos resultados consecutivamente e ir subiendo en el ranking", comentó el joven jugador, aunque resaltó que "nunca" ha "pensado mucho en la clasificación".

"Pienso más en buenos resultados en secuencia, no oscilar mucho, y eso es lo que voy a intentar hacer este año. Estoy trajando muy duro y mejorando poco a poco en lo mental. Tengo más experiencia y eso me va a ayudar", explicó.

El triunfo de febrero del año pasado en Buenos Aires le dio su primer título en el Tour de la ATP, al que luego sumaría en octubre el de Basilea.

"Va a ser mi primera vez defendiendo un título. Va a haber presión, expectativa, pero tenemos que saber enfrentar esa situación", apuntó Fonseca.

Rio será la oportunidad de volver a casa, donde espera mejorar su actuación de 2025, cuando fue eliminado en ronda de 32.

"Es un torneo especial, jugando frente a amigos, familia (...), en mi casa", repasó.

Lorenzo Musetti, el tenista inscrito mejor posicionado en el ranking (5º) y cuartofinalista en Australia, se perderá la cita por lesión. El argentino Sebastián Báez fue campeón en 2024 y 2025.