João Fonseca celebra "maravilloso" 2025 y proyecta "mayor presión" en 2026

El tenista brasileño João Fonseca celebró este lunes un 2025 "maravilloso", en el que escaló desde el 145º al 24º puesto del ranking mundial de la ATP, y proyectó un 2026 de "mayor presión".

"Fue un año maravilloso. Las cosas han ocurrido muy rápido", comentó Fonseca, de 19 años, en una rueda de prensa en Rio de Janeiro, donde comenzó su pretemporada.

El prometedor jugador carioca conquistó en febrero su primer campeonato en el circuito, el Abierto de Argentina (ATP 250), y se llevó en octubre el torneo de Basilea (ATP 500).

Compitió por primera vez en los cuadros principales de los Grand Slam y alcanzó la ronda de 64 en Australia y el US Open y los dieciseisavos de final en Wimbledon y Roland Garros.

"Llegué a mi primera llave principal en un Grand Slam" y "a partir de ahí fuimos para arriba", resaltó Fonseca.

Se convirtió en el camino en el quinto tenista de la historia de Brasil en el top-25, tras Gustavo Kuerten -único número uno-, Thomaz Bellucci, Thomaz Koch y Fernando Meligeni.

De cara a 2026, "las expectativas son buenas", subrayó el carioca, el jugador más joven del top-100.

"Ahora voy a defender los puntos, que es más difícil. La gente dice: 'es 24º, el próximo año va a terminar en el top-10 fácil', pero no es así (...), habrá mayor presión", advirtió Fonseca. "Tengo que estar preparado".

Comenzará la nueva temporada con los torneos de Brisbane y Adelaide, a finales de diciembre y principios de enero, como preparación para al Abierto de Australia.

Tendrá temprano compromisos de Copa Davis con Brasil entre el 6 y el 8 de febrero frente a Canadá.

Y ese mismo mes defenderá su título en Buenos Aires.

Antes de la competencia oficial, Fonseca tendrá un juego de exhibición con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, el 8 de diciembre en el LoanDepot Park, en Miami.

"Va a ser súper divertido", expresó. "Es una inmensa oportunidad de compartir cancha con Alcaraz. Estoy ansioso por comenzar", remató.