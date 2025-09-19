Jefferson-Wooden gana los 200 m y sella doblete mundial de la velocidad

La gran favorita estadounidense Melissa Jefferson-Wooden no decepcionó y brindó una nueva exhibición en el Mundial de atletismo de Tokio, esta vez para llevarse el oro en 200 metros y sellar este viernes el doblete de la velocidad, cinco días después de su título de 100 metros.

Su tiempo en la meta fue de 21 segundos y 68 centésimas, mejor crono mundial de este 2025, y superó ampliamente a la británica Amy Hunt (22.14, plata) y a la defensora del título, la jamaicana Shericka Jackson (22.18, bronce).

Ninguna mujer conseguía el doblete de la velocidad en un Mundial desde la edición de Moscú 2013, cuando lo logró la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que se retira a los 38 años después de esta cita en Tokio.

En Juegos Olímpicos, la última en conseguirlo fue la también jamaicana Elaine Thompson-Herah, que lo logró tanto en Rio 2016 como en Tokio en 2021.

Ninguna atleta estadounidense consiguió ese codiciado doblete 100-200 metros femenino en un Mundial anteriormente.

Para la atleta nacida en Carolina del Sur hace 24 años, bronce olímpico el año pasado en los 100 metros, se trata de su cuarta medalla en un Mundial y la cuarta de oro, después de triunfar con los relevos 4x100 metros de Estados Unidos tanto en Eugene 2022 como en Budapest 2023, además del oro en los 100 metros en Tokio el pasado domingo.

Este fin de semana su misión será terminar a lo grande el Mundial con una nueva corona en el relevo 4x100 de su país, donde Estados Unidos será una vez más el favorito.

El sábado se disputarán las series de esa prueba, cuya final será el domingo la penúltima de este Mundial.