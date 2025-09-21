Jefferson-Wooden acaba el Mundial de Tokio con tres oros, Lyles con dos

Como se esperaba, Estados Unidos revalidó este domingo el doblete de títulos mundiales 4x100 metros y ello permitió a Melissa Jefferson-Wooden acabar el Mundial de Tokio con tres oros y a Noah Lyles con dos.

La primera final del relevo corto en disputarse fue la femenina y allí el cuarteto estadounidense se impuso con un tiempo de 41.75, por delante de Jamaica, donde la mítica Shelly-Ann Fraser-Pryce se despidió como atleta a sus 38 años con una plata (41.79), mientras que Alemania fue bronce (41.87).

Fraser-Pryce cierra una carrera legendaria, en la que acumuló ahora 17 medallas mundiales (10 oros, 6 platas, 1 bronce), además de siete metales olímpicos (3 oros, 4 platas, 1 bronce).

Completaron el cuarteto del 'Team USA' en la final Twanisha Terry, Kayla White y Sha'Carri Richardson.

Esa última, campeona mundial de 100 metros hace dos años, pudo irse al menos de Tokio con una medalla.

Jefferson-Wooden, nueva sensación de la velocidad tras un año 2025 espectacular, ya había ganado con autoridad los 100 y los 200 metros en este Mundial.

El triplete le permite ahora emular lo que hacía Usain Bolt en sus mejores tiempos.

No pudo lograr esos tres oros su compatriota Noah Lyles, que sí lo había conseguido hace dos años en el Mundial de Budapest.

Lyles fue bronce en los 100 metros, el pasado domingo, pero luego ha podido mejorar sensiblemente el balance de su Mundial al encadenar un cuarto oro mundial seguido en los 200 metros y ahora cerrar la prueba con una nueva presea dorada.

En total acumula ya diez medallas en Mundiales y ocho de ellas son de oro.

Con el relevo 4x100 metros ya había sido campeón dos veces, en 2019 y 2023.

Los otros integrantes del relevo 4x100 m estadounidense este domingo fueron Kenneth Bednarek, Christian Coleman y Courtney Lindsey.

Bednarek fue plata en los 200 metros de este Mundial, detrás de Lyles.

Como Lyles, otra estrella estadounidense, Sydney McLaughlin-Levrone, termina el Mundial de Tokio con dos oros, en su caso por sus éxitos en 400 metros y el relevo 4x400 metros, ese último logrado igualmente este domingo en el último día de la competición.