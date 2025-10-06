Jaguars dan golpe de autoridad y se imponen sobre los Chiefs en la NFL

Trevor Lawrence se convirtió este lunes en la figura de los Jacksonville Jaguars al anotar dos touchdowns por la vía terrestre en la victoria 31-28 sobre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Jacksonville mejora su récord a cuatro triunfos y una derrota, empatando en el liderato de la división Sur en la Conferencia Americana a los Indianapolis Colts.

Una anotación de Kareem Hunt con 1:45 en el reloj parecía poner en el congelador el partido a favor de Kansas City hasta que Lawrence lideró a su equipo con una estupenda secuencia de pases largos que le permitieron comer yardas y mantener el reloj a su favor.

Con el ovoide en la yarda uno, Lawrence se tropezó con uno de sus compañeros y cayó al suelo sin que nadie de los Chiefs lo tocara, se levantó y esquivó dos marcadores para anotar el touchdown de la victoria a 23 segundos del final.

"Fue una jugada en la que entré en pánico", dijo Lawrence. "No teníamos tiempos muertos, quería pararme y tirar la pelota fuera para detener el reloj pero al final pude entrar en zona de anotación".

"Debemos seguir trabajando de esta forma, el proceso está funcionando, debemos seguir creciendo porque hemos demostrado nuestra capacidad al vencer a un equipo de este nivel", añadió.

Los Chiefs fueron su peor enemigo esta noche con 12 penalidades que significaron 109 yardas para los Jaguars.

Mahomes, que terminó el partido con dos touchdowns y una intercepción, completó 29 de sus 41 intentos para 318 yardas.

"Me quito el sombrero frente a Jacksonville", dijo el entrenador en jefe, Andy Reid. "Las penalidades fueron un factor importante, esté o no de acuerdo con ellas son una realidad y debemos mejorar en eso".

"Estos partidos siempre dejan muchas cosas para mejorar, debemos tener disciplina con las penalidades, es algo que voy a revisar detenidamente", agregó.

Los Chiefs iniciaron la temporada como favoritos al título de la NFL y ahora deben nadar contra la corriente para recuperar puestos en una división en la que ya son superados por Los Angeles Chargers y Denver Broncos después de cinco semanas.