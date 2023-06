Jacobs y McLaughlin-Levrone, dos esperados regresos a la pista en París

Las reapariciones de los campeones olímpicos Marcell Jacobs y Sydney McLaughlin-Levrone o incluso un intento de récord del mundo en los 3.000 metros obstáculos: la reunión de atletismo de París, cuarta cita de la Liga de Diamante, se presenta rica en alicientes.

- Jacobs, por fin en la pista -

Después de ser declarado baja recientemente en las reuniones de Rabat y Florencia por problemas en la espalda, el campeón olímpico italiano de los 100 metros, Marcell Jacobs, debe lanzar su temporada al aire libre el viernes en la capital francesa.

Sus rivales estadounidenses le han reprochado recientemente 'eludir' la confrontación en la pista y hablar demasiado fuera de ella.

La ausencia de Jacobs puso una alfombra triunfal al campeón mundial estadounidense Fred Kerley para tener un gran inicio de temporada. En París, donde no competirá Kerley, Marcell Jacobs tendrá como gran rival a otro estadounidense, Noah Lyles, campeón mundial de 200 metros.

"Quería estar seguro de no tener los mismos problemas que en el pasado", explicó Jacobs sobre sus recientes bajas de última hora en Marruecos e Italia. "Busco la constancia, quiero poder correr en buen estado. No era fácil ver las carreras de los demás, sabiendo que habría podido estar allí, pero eso me da un plus de motivación", afirmó.

"Fred Kerley me ha escrito para decirme que estaba contento de que estuviera de regreso y con buena salud", aseguró el italiano.

Lyles afirmó sentirse "muy bien" y estar "deseando" correr el viernes.

"Progresé bien el año pasado, incluyendo mi título mundial en los 200 metros. Es muy excitante, ya que siento que los grandes tiempos no van a tardar en llegar", afirmó este jueves en conferencia de prensa el velocista norteamericano.

- McLaughlin-Levrone, la estrella esperada -

La estadonidense Sydney McLaughlin-Levrone (23 años), doble campeona olímpica en 2021 (400 metros vallas y relevo 4x400 metros) es la estrella esperada de la competición en el estadio Charlety de la capital francesa. Rara vez presente en reuniones fuera de los grandes campeonatos, esta especialista en los 400 metros vallas se quita esta vez las diez barreras y atacará los 400 metros planos.

En 2022 deslumbró con un récord del mundo impensable (50.68 en 400 metros vallas) y las expectativas son inmensas alrededor de McLaughlin-Levrone, que tendrá una gran competencia en París, con la campeona mundial de 2019 bareiní Salwa Eid Naser (de regreso tras una suspensión antidopaje) y la subcampeona olímpica dominicana Marileidy Paulino.

"Creo que soy capaz de batir el récord del mundo de 400 metros", indicó a la AFP este jueves la atleta estadounidense, haciendo referencia a la vieja plusmarca de la alemana Marita Koch (47.60 en 1985).

- ¿Récord mundial en el fondo? -

¿Habrá récord mundial en los 3.000 metros obstáculos? El candidato a ello parece el subcampeón olímpico etíope Lamecha Girma, que apunta al récord de 7:53.63, en poder del catarí Saif Saaeed Shaheen desde 2004.

La keniana Faith Kipyegon, que consiguió el récord del mundo de 1.500 metros la pasada semana en Florencia (3:49.11), se alinea por su parte en los 5.000 metros ante una fortísima oposición, entre la que destaca la plusmarquista mundial de la distancia, la etíope Letesenbet Gidey (14:06.62 en 2020).

"Estoy un poco nerviosa, los 5.000 metros son largos para mí, no corro esa distancia desde 2015", avisó Kipyegon.

Fuera del programa oficial de la Liga de Diamante, el noruego Jakob Ingebritsen disputará una carrera de dos millas (unos 3,2 km), una distancia poco frecuente y donde buscará batir la marca de referencia del keniano Daniel Komen (7:58.61 en 1997).