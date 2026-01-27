J Balvin se suma al Super Bowl como capitán en partido de flag football

El cantante colombiano J Balvin se unió este martes al cartel de figuras latinas del Super Bowl como capitán en un partido de flag football previo a la final de la NFL.

Los New England Patriots de Christian González y Andy Borregales, jugadores de raíces colombiana y venezolana, enfrentarán a los Seattle Seahawks en la edición 60 del Super Bowl, que tendrá como protagonista del espectáculo musical al puertorriqueño Bad Bunny.

La final de la liga de football americano (NFL) tendrá lugar el 8 de febrero en Santa Clara, a las afueras de San Francisco (California).

Un día antes, y como parte de una intensa semana de eventos, un grupo de figuras del deporte y entretenimiento se reunirá para disputar un partido de flag football, una modalidad sin contacto del football americano.

J Balvin y el comediante estadounidense Druski capitanearán a los dos equipos, que contarán también con la estrella del flag football mexicana Diana Flores y los exquarterbacks de la NFL Cam Newton y Michael Vick, según anunció este martes la liga.

"Ser parte de un enorme juego de flag como este durante la semana del Super Bowl va a ser increíble", dijo J Balvin en el comunicado. "Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán".

El cantante y productor de Medellín, que tiene 50 millones de seguidores en Instagram, ya participó en el Super Bowl de 2020, cuando subió al escenario de Miami junto al propio Bad Bunny como invitados del show conjunto de Shakira y Jennifer López.

El juego de flag football, incluido en la previa del pasado Super Bowl de Nueva Orleans, se celebrará en el centro de convenciones Moscone de San Francisco y será retransmitido por YouTube.

En este deporte, que vivirá su estreno olímpico en los Juegos de Los Ángeles de 2028, no está permitido el contacto entre jugadores y, para recuperar el balón, las defensas deben arrebatarle al atacante una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.