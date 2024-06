Italia a octavos sufriendo; Países Bajos, Inglaterra y Francia avanzan sin jugar

Un agónico empate 1-1 entre Italia y Croacia el lunes mandó a los vigentes campeones a octavos, mientras que la derrota de Albania contra España 1-0 fue celebrada por Inglaterra, Países Bajos y Francia, que logran también superar la fase de grupos de la Eurocopa-2024 antes de sus partidos del martes.

La derrota de las Águilas supone que estos tres equipos, con 4 puntos a falta de disputar la tercera jornada de sus respectivos grupos, tienen garantizado como mínimo pasar como terceros clasificados, por lo que Inglaterra avanza desde el grupo C, mientras que Francia y los Países Bajos lo hacen desde el D.

Peor lo tiene Croacia, que con sólo dos unidades tiene muy complicado recuperar uno de los cuatro boletos entregados a los terceros de cada llave.

El gol del italiano Mattia Zaccagni (90+8) en la última acción del partido dejó a los compañeros de Luka Modric al borde del abismo, en el presumible último baile del eterno capitán con su selección.

"Es muy estresante, hemos peleado hasta el final pero por desgracia el fútbol ha sido despiadado con nosotros. Ha sido cruel", valoró Modric en rueda de prensa.

Con 38 años y 289 días, el 'mago' croata batió el récord establecido en 2008 por el austríaco Ivica Vastic, quien había marcado con 38 años y 257 días, un premio de consolación que no compensa la complicada situación de su selección.

Los Azzurri, tras dar la vuelta a la situación de manera agónica, piensan ya en su próximo rival en octavos, Suiza, 2ª clasificada del Grupo A.

- España sigue sin encajar goles

Mientras, en Düsseldorf, una España plagada de suplentes mantuvo su racha de victorias y se impuso por la mínima (1-0) ante Albania gracias a un gol de Ferran Torres, si bien la Roja tenía ya garantizado desde el partido anterior el pase a octavos como primera de grupo.

El resultado sirvió para demostrar que todas sus piezas funcionan. Da igual cambiar nombres e idea de juego, la "versatilidad" de la que presume su seleccionador Luis de la Fuente es un hecho: tres victorias y ningún gol encajado en tres jornadas.

Ahora suplente pero titularísimo en la época de Luis Enrique en el banquillo, Torres marcó su 20º gol como internacional en 44 partidos, con solo 24 años.

"Antes del partido ya lo había hablado con (Dani) Olmo, que me diera esos pases al espacio. No me lo he pensado dos veces cuando me ha llegado", detalló el goleador tras el partido.

España espera conocer a su rival en octavos, al que se medirá el 30 de junio en Colonia.

- Múltiples fracturas en la cara para Varga -

Al margen de los resultados, la jornada arrancó con novedades sobre el estado físico del húngaro Barnabas Varga, que sufrió "fractura de varios huesos" de la cara en un choque con el portero y un defensa escocés.

La federación de Hungría informó este lunes que "lo más probable es que sea operado" por estas heridas tras un choque terrorífico en el que asistentes al partido y jugadores temieron por un momento unas lesiones de mucha mayor gravedad.

Si bien los resultados del Grupo B quitaron parte de la emoción a la jornada del martes, queda por ver si, liberados de la presión de jugarse el pase a octavos, Francia o Inglaterra ofrecen un mejor juego del visto hasta ahora en el torneo.

Los Bleus se enfrentan en Dortmund a la ya eliminada Polonia, en un partido en el que esperan volver a contar con el capitán Kylian Mbappé, con una máscara tras fracturarse la nariz contra Austria.

"Va cada vez mejor. Hoy (lunes) se encuentra mejor que ayer y anteayer. Eso es algo normal ya que se está entrenando. El hematoma se ha desinflado y se está acostumbrando a la máscara", declaró el lunes Deschamps.

Inglaterra por su parte se medirá a Eslovenia, con el seleccionador Gareth Southgate en el ojo de las críticas de la prensa del país.