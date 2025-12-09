$!Inspira a creer en uno mismo

Greyci Herrera (GH) llevó la bandera de Panamá por primera vez a una competencia mundial defendiendo los valores del culturismo 100% libre de dopaje. Se trató del World Championships 2025, de la WNBF (World Natural Bodybuilding Federation), en Los Angeles, California, EEUU., en noviembre pasado.

La atleta, quien ha participado en otros eventos nacionales e internacionales, le cuenta a Metro Libre (ML) su pasión por el culturismo y lo necesario que es mantenerse en forma.

ML: ¿Cómo te fue en el Mundial en LA? GH: “Mi última competencia fue un punto de quiebre físico, emocional y mental. Allí estaban los mejores atletas de todo el mundo. Mi categoría “Figura” tuvo muchísimo nivel, no dicho por mí, sino por los jueces. Logré la 6ta posición de 14 y eso me hizo sentir muy agradecida, orgullosa y satisfecha, siendo la primera atleta panameña de pisar un Mundial de culturismo natural. Fue una tarima que me enseñó muchísimo, que me sacudió y me volvió más fuerte. Mi desempeño fue de crecimiento real: aprendí, corregí, mostré mi mejor versión de toda mi carrera deportiva y hoy estoy construyendo una mejor atleta para 2026”.

ML: ¿Qué es lo más difícil al momento de competir en estos eventos? GH: “No es la tarima, es todo lo que hay detrás de ella: la preparación mental, la disciplina diaria, sostenerte emocionalmente, mantener la concentración, llegar con la energía alineada y saber mostrar meses de trabajo en sólo minutos”.

ML: ¿Cómo describes tu estilo de competencia? GH: “Disciplinado, elegante, fuerte y emocional. Me diferencio porque no compito solo por un trofeo: compito por propósito. Cada tarima es una expresión de mi proceso interno, no solo mi físico”.

ML: ¿Desde cuándo se dedica a esta disciplina? GH: “Desde 2016, pero me involucré de manera formal en el entrenamiento de fuerza y el culturismo natural en 2021. Llegué buscando una mejor versión de mí misma, pero encontré una pasión, una misión y un propósito”.

ML: ¿Qué necesita alguien para practicar bien el culturismo competitivo? GH: “Disciplina inquebrantable, paciencia, inteligencia emocional, responsabilidad, un plan estructurado, buena asesoría y un compromiso auténtico con la salud”.

ML: “¿Qué se necesita para darle más visibilidad al culturismo natural y que tenga más fans? GH: “Educación. Entender que es un deporte serio y que no pone en peligro la salud. Necesitamos más difusión, más eventos, más espacios en medios y más apoyo institucional. Más acceso a información, más eventos formales y más atletas que cuenten sus historias reales. Las personas siguen lo que pueden comprender y sentir cercano”.

¿Te ves como entrenadora de culturismo? GH: “Actualmente, yo entreno a personas para mejorar sus condiciones físicas y de salud, pero a futuro sí me visualizo apoyando a más atletas que quieran entrar al mundo del culturismo natural. Me gustaría transmitir el mensaje de que la salud y la disciplina sí pueden coexistir con la estética competitiva”.