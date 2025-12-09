$!Inspira a creer en uno mismo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> 'Cerré la temporada 2025 con el Mundial [en LA]. Estamos en diciembre y en este mes tomo vacaciones para compartir con familia y amistades y por supuesto, empezar a establecer los objetivos, metas y sueños para el año 2026', dijo la atleta Greyci Herrera. 'Voy a seguir mi proceso de recomposición corporal para buscar mi evolución, o sea, mi mejor versión e iniciar la temporada de competencias 2026 para lograr mi clasificación para el Mundial WNBF 2026 en Canadá. Buscaré ser una atleta profesional referente en la región y construir un legado en el culturismo natural'.