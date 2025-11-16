Deportes

Inglaterra vence 2-0 en Albania para sumar su octava victoria en camino hacia Mundial 2026

El atacante inglés Harry Kane (derecha) conduce el balón durante el partido contra Albania de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, el 16 de noviembre de 2025 en Tirana Adnan Beci
AFP
16 de noviembre de 2025

Con ocho victorias, 22 goles a favor y cero encajados, la Inglaterra de Thomas Tuchel cerró este domingo en Tirana una fase de clasificación mundialista perfecta, culminada con victoria 2-0 contra Albania.

Un doblete del ariete Harry Kane (74', 82') puso punto final a la aplastante superioridad de los Three Lions en el grupo K, en el que a Albania le queda el premio de consolación de disputar el repechaje pese a la derrota.

En el otro partido del grupo, en el que ya estaban decididas las dos primeras posiciones antes de esta última jornada, Serbia remontó y venció 2-1 a Letonia con goles de los suplentes Aleksandar Katai (49') y Aleksandar Stankovic (60').